Mariazel sufre amenaza de muerte por parte de fan

Mariazel, famosa conductora de Televisa en el programa Me Caigo de Risa y talento del canal deportivo TUDN, reveló haber recibido amenazas de muerte por parte de uno de sus seguidores.

La conductora de 43 años de edad compartió mediante un mensaje en Facebook que recientemente recibió un mensaje a través de redes sociales en el que un hombre le advertía que su cabeza “pronto aparecerá en una hielera”.

Mariazel es una de las conductoras más famosas de Televisa.

La amenaza hacia Mariazel habría sido sin aparente razón, sólo como una muestra de odio hacia la conductora, motivo por el cual hizo público lo sucedido para pedir un alto a los ataques hacia su persona.

“Ojalá algún día las redes sean un espacio de respeto”

“Ayer recibí un mensaje que decía que mi cabeza pronto aparecerá en una hielera. Suena duro, ¿verdad? Pero más duro es lo que vivimos todos los días en redes sociales: amenazas, insultos y un odio que se esconde detrás de una pantalla.

Este fue el mensaje que compartió la conductora.

“Ojalá algún día las redes solo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo. Y mientras tanto, gracias infinitas a quienes eligen la bondad y me acompañan con cariño. Ustedes hacen la diferencia”, se lee en la publicación de la conductora de Me Caigo de Risa.

¿Quién amenazó a Mariazel?

En su publicación original, Mariazel no compartió evidencia directa de la amenaza que recibió, por temor a que le cancelaran su cuenta de Facebook, como ya le sucedió en una ocasión previa. Sin embargo, más tarde, mediante una historia en Instagram, publicó una captura de pantalla que muestra el ofensivo mensaje, señalando que la amenaza provenía de un perfil de Facebook identificado como Octavio Betancourt.

Este fue el mensaje amenazante que recibió Mariazel en sus redes.

Un antecedente de violencia digital

Esta no es la primera vez que Mariazel sufre amenazas. Ella misma ha compartido en ocasiones anteriores que recibe constantes mensajes ofensivos. Si bien estos son menos que los positivos que recibe en redes sociales por su trabajo en televisión, sí han generado un precedente de violencia digital que afecta su tranquilidad personal.

Mariazel es uno de los talentos de Me Caigo de Risa.