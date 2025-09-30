Mitos y Realidades del nuevo Monto Transaccional del Usuario (MTU)

A partir de este 1° de octubre de 2025, entra en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una herramienta que todos los bancos en México deberán implementar para aumentar la seguridad de sus usuarios en operaciones digitales. Y aunque en redes ya corren versiones catastróficas, lo cierto es que hay más mitos que verdades.

El MTU permite al usuario establecer un límite máximo para transferencias, pagos o movimientos digitales. Es un candado personal que busca prevenir fraudes, controlar los gastos e incluso limitar el daño en caso de robo de identidad. Podrá configurarse por operación o de forma periódica: diaria, semanal o mensual.

El Monto Transaccional del Usuario entra en vigor este 1 de octubre / FREEPIK

¿Qué pasa si no configuras el MTU?

Si no lo activaste antes del 30 de septiembre, tu banco lo hará por ti: el sistema fijará un tope automático de 1,500 UDIS, que actualmente equivalen a poco más de 12,800 pesos. Pero no te preocupes: no perderás tu dinero, ni dejarás de recibir transferencias.

A partir del 1° de enero de 2026, los bancos también podrán asignar este límite basándose en tu historial de movimientos si tú no lo haces por tu cuenta. Y siempre podrás modificarlo, tantas veces como quieras y desde tu app bancaria.

El MTU lo podrás modificar las veces que quieras / FREEPIK

Mitos vs Realidades del MTU

Mito: Ya no podré recibir depósitos mayores a 12,360 pesos.

Realidad: Falso. Podrás seguir recibiendo todos los depósitos sin problema. El MTU solo limita los movimientos que tú haces desde tu banca digital.

Mito: No podré cambiar el monto que el banco me imponga.

Realidad: Sí podrás. Puedes modificarlo desde tu banca móvil, 24/7 y se ajusta en tiempo real.

Mito: Con esta medida, perderé el control de mi dinero.

Realidad: Todo lo contrario. Tú defines los montos, por lo tanto tienes más control y más seguridad.

Mito: El límite será definitivo después del 1 de octubre.

Realidad: No. Aunque el banco lo fije por ti, puedes ajustarlo a tu conveniencia desde la app.

Es momento de salir de dudas para el Monto Transaccional del Usuario / FREEPIK