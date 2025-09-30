¿Fue cobro de piso? Esto dijeron autoridades sobre el asesinato de Micky Hair en Polanco

Un nuevo hecho violento cimbró a la Ciudad de México, esta vez en pleno corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas y transitadas de la capital. Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia OS, fue asesinado la noche del pasado lunes 29 de septiembre, cuando salía de su salón ubicado en avenida Presidente Masaryk.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta Micky’s Hair Salón Masaryk y le dispararon de forma directa, sin robarle nada. La agresión, según autoridades, no fue un intento de asalto.

“El homicidio que ocurrió el día de ayer en Moliere es un hecho lamentable que preocupa e inquieta a nuestros vecinos, no lo podemos minimizar”, declaró el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien aseguró que se trató de un ataque directo y no de un cobro de piso, como se especuló en redes sociales.

Micky Hair tenía en sus redes los trabajos que hacía para las celebridades / IG: @micky_hair

Refuerzan vigilancia en la alcaldía

Ante la conmoción que generó el crimen, Tabe pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intensificar los operativos, especialmente las revisiones a motociclistas, ya que este tipo de vehículos suelen ser usados en agresiones de este tipo.

“Con datos duros podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México, es uno de los 10 de los 72 sectores que tiene la policía en donde menos delitos ocurren”, agregó el edil.

Además, informó que la alcaldía colabora con la SSC y la Fiscalía capitalina para esclarecer el crimen y evitar que el caso quede impune. También reiteró que seguirán trabajando de manera coordinada para mantener a Miguel Hidalgo como “una de las zonas más vigiladas y seguras de la ciudad”.

Califican como un ataque directo la muerte de estilista de las estrellas / IG: @micky_hair

“Un ataque que duele a la comunidad”

La ejecución de Micky Hair, de apenas 28 años, provocó consternación en redes sociales, donde clientes, amigos y artistas lamentaron su muerte. Su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas, era conocido por ser punto de encuentro de varias personalidades del entretenimiento.

La Fiscalía de Justicia capitalina ya abrió una carpeta de investigación y sigue recabando pruebas para dar con los responsables del asesinato que ha dejado a la comunidad artística en shock.

En redes, presumía sus viajes y lujos que se daba por el mundo / IG: @micky_hair