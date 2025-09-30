Tren Interurbano de Observatorio a Toluca ya tiene fecha de inauguración

La mandataria, Claudia Sheinbaum confirmó que ya comenzaron las pruebas operativas del Tren Interurbano México-Toluca, las cuales tomarán alrededor de un mes. Posteriormente, se prevé que el servicio esté disponible en todas las estaciones, con una inauguración estimada entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. La obra civil del tren ya está concluida, por lo que las pruebas serán el último paso antes de la apertura oficial.

Estaciones y conectividad del recorrido

El Tren Interurbano recorrerá más de 57 kilómetros y conectará siete estaciones principales:

1. Zinacantepec

2. Toluca

3. Metepec

4. Lerma

5. Santa Fe

6. Vasco de Quiroga

7. Observatorio

La estación terminal en Observatorio contará con un centro multimodal que permitirá la conexión con la Línea 1 del Metro y la futura ampliación de la Línea 12, facilitando el traslado de los usuarios hacia distintos puntos de la Ciudad de México.

Beneficios para los usuarios y la ciudad

El Tren Interurbano México-Toluca reducirá significativamente los tiempos de traslado entre Toluca y la Ciudad de México, además de disminuir la congestión vehicular en la autopista México-Toluca. Su operación ofrecerá transporte eficiente y frecuente, con intervalos aproximados de 15 minutos, beneficiando a miles de personas diariamente.

Además, se espera que el tren impulse el desarrollo económico y urbano en las zonas aledañas a las estaciones, favoreciendo tanto a residentes como a empresas locales.

El Tren Interurbano también contribuirá a la modernización del transporte en la región, incorporando tecnología de punta en sistemas de señalización, vigilancia y control de tráfico. Esto garantizará no solo un traslado más rápido, sino también mayor seguridad y confiabilidad para los pasajeros.

Por otro lado, se espera que la llegada del tren genere nuevas oportunidades de empleo tanto durante su operación como en servicios complementarios, incluyendo mantenimiento, comercio y transporte de última milla, beneficiando directamente a las comunidades a lo largo de su ruta.

