Pato, el peluche viral, desaparece en el Museo Franz Mayer: recompensan su regreso

¡Atención, comunidad chilanga! El pasado 27 de septiembre, alrededor de la 1:45 p.m., un tierno pato de peluche desapareció en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Pero no es cualquier peluche: este pato amarillo ha sido el fiel compañero de su dueña desde la infancia y tiene un valor sentimental enorme. Su nombre es Pato, y su historia se ha vuelto viral en redes sociales.

¿Por qué es tan importante Pato?

Pato no es solo un peluche; es un objeto de apoyo emocional que ha estado con su dueña, Alejandra Aguilera, desde que era niña. Perderlo ha sido devastador para ella. Por eso, la familia ofrece una recompensa de $3,000 pesos mexicanos a quien logre devolverlo sano y salvo.

¿Dónde fue visto por última vez?

Pato fue visto por última vez en el jardín central del museo, justo afuera de la cafetería. Se cree que pudo haber caído o sido olvidado en uno de los asientos del lugar.

TikTok se une a la búsqueda

El llamado a encontrar a Pato se ha vuelto viral en TikTok, con el video que explica la pérdida acumulando más de 80 mil vistas, comentarios y compartidos. La familia incluso pagó publicidad en la plataforma para que más personas vean el anuncio. Se han compartido varias fotos del peluche desde distintos ángulos para ayudar a reconocerlo fácilmente.

¿Lo viste? Comunícate

Si estuviste en el Museo Franz Mayer el 27 de septiembre, revisa tus fotos, tus bolsas, tu memoria. Si viste algo, si crees haberlo encontrado o tienes alguna pista, por favor comunícate con @ale.ar22 en TikTok.