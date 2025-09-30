Infonavit entregará tarjetas con 70 mil pesos en octubre: Lista de requisitos

La tarjeta “Equipa tu Casa” es un crédito complementario que los derechohabientes pueden solicitar junto con su crédito hipotecario de Infonavit. El monto varía entre 10,318 y 68,789 pesos, dependiendo del saldo en la Subcuenta de Vivienda y la capacidad de pago del solicitante.

Tras la firma de escrituras ante notario, los solicitantes reciben un correo con un enlace para registrar la dirección de envío de las tarjetas. / RS

Este beneficio se entrega mediante dos tarjetas emitidas por Broxel: la tarjeta principal (80%), para comprar materiales, muebles y electrodomésticos en comercios autorizados, y la tarjeta secundaria (20%), destinada al pago de mano de obra o, si no se usa para ello, para compras adicionales en los mismos establecimientos.

Requisitos para obtener la tarjeta “Equipa tu Casa”

Para acceder al crédito, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:

Estar tramitando un crédito hipotecario con Infonavit.

Elegir un monto menor al máximo disponible de su crédito hipotecario.

Ser derechohabiente del Infonavit y contar con una relación laboral vigente.

Cumplir con los requisitos del crédito hipotecario, incluyendo los puntos necesarios y haber completado el curso “Saber más para decidir mejor”.

Para acceder al crédito, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios. / RS

Cómo solicitar la tarjeta “Equipa tu Casa”

El proceso se realiza de manera paralela a la solicitud del crédito hipotecario. Tras la firma de escrituras ante notario, los solicitantes reciben un correo con un enlace para registrar la dirección de envío de las tarjetas. Una vez recibidas, deben activarlas llamando a los números correspondientes:

Tarjeta principal (80%): (55) 6266 2453

Tarjeta secundaria (20%): 800 276 9351

El pago de este crédito se integra en la misma mensualidad de la hipoteca.

Este beneficio se entrega mediante dos tarjetas emitidas por Broxel. / Pixabay

Qué se puede comprar con el crédito

Los fondos de la tarjeta “Equipa tu Casa” se pueden usar exclusivamente para:

Materiales de construcción

Electrodomésticos como refrigeradores, estufas y lavadoras

Mobiliario para el hogar

Mano de obra para mejoras en la vivienda

No está permitido usar el dinero para fines distintos a los relacionados con la vivienda.

El programa “Equipa tu Casa” representa una oportunidad para que los derechohabientes de Infonavit puedan equipar y mejorar su vivienda sin comprometer su presupuesto. Es importante cumplir con todos los requisitos y seguir correctamente el proceso de solicitud para recibir el beneficio completo.

El programa “Equipa tu Casa” representa una oportunidad para que los derechohabientes de Infonavit. / Pixabay