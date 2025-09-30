Beca Benito Juárez 2025: requisitos y registro en línea para estudiantes de bachillerato

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en planteles públicos de modalidad escolarizada o mixta. El apoyo consiste en 1,900 pesos cada dos meses, distribuidos a lo largo de cinco bimestres durante el ciclo escolar.
Entre los requisitos principales se encuentran: estar inscrito en una escuela pública, contar con CURP vigente, proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel y no recibir otro apoyo económico federal con el mismo fin.
¿Cómo hacer el registro paso a paso?
El periodo de inscripción estará habilitado del 1 al 15 de octubre de 2025 en el portal oficial becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es gratuito y se realiza únicamente en línea.
Los pasos son los siguientes:
- Acceder al portal oficial de las Becas Benito Juárez.
- Iniciar sesión o crear una cuenta en el sistema con Llave MX.
- Capturar CURP, datos personales y CCT de la escuela.
- Confirmar el registro y guardar el comprobante.
Además, se realizarán asambleas informativas en los planteles para orientar a los estudiantes y padres de familia sobre el proceso.
Un apoyo para combatir la deserción escolar
El programa busca reducir la deserción en el bachillerato, apoyando a los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Se da prioridad a escuelas ubicadas en comunidades rurales, indígenas o con alto grado de marginación.
Con esta beca, el gobierno federal pretende garantizar que más alumnos concluyan sus estudios, evitando que abandonen las aulas por falta de recursos.