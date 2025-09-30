Beca Benito Juárez 2025: requisitos y registro en línea para estudiantes de bachillerato

El programa busca reducir la deserción en el bachillerato, apoyando a los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica

Con esta beca, el gobierno federal pretende garantizar que más alumnos concluyan sus estudios.
La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en planteles públicos de modalidad escolarizada o mixta. El apoyo consiste en 1,900 pesos cada dos meses, distribuidos a lo largo de cinco bimestres durante el ciclo escolar.

Entre los requisitos principales se encuentran: estar inscrito en una escuela pública, contar con CURP vigente, proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel y no recibir otro apoyo económico federal con el mismo fin.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

El periodo de inscripción estará habilitado del 1 al 15 de octubre de 2025 en el portal oficial becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es gratuito y se realiza únicamente en línea.

Los pasos son los siguientes:

  1. Acceder al portal oficial de las Becas Benito Juárez.
  2. Iniciar sesión o crear una cuenta en el sistema con Llave MX.
  3. Capturar CURP, datos personales y CCT de la escuela.
  4. Confirmar el registro y guardar el comprobante.

Además, se realizarán asambleas informativas en los planteles para orientar a los estudiantes y padres de familia sobre el proceso.

Un apoyo para combatir la deserción escolar

El programa busca reducir la deserción en el bachillerato, apoyando a los jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Se da prioridad a escuelas ubicadas en comunidades rurales, indígenas o con alto grado de marginación.

Con esta beca, el gobierno federal pretende garantizar que más alumnos concluyan sus estudios, evitando que abandonen las aulas por falta de recursos.

Los beneficiarios que resulten seleccionados recibirán notificaciones a través del mismo sistema en línea, por lo que es importante revisar constantemente la plataforma y mantener actualizados los datos de contacto. De esta manera, los estudiantes podrán asegurar el acceso oportuno a su beca y dar continuidad a su formación académica.

