Inundación en Nezahualcóyotl sorprende con agua rosa y roja en calles y casas

El pasado fin de semana, las fuertes lluvias que azotaron Nezahualcóyotl, Estado de México, provocaron inundaciones en diversas colonias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el color del agua: tonalidades rosa y roja que invadieron las calles y viviendas. Vecinos de las colonias José Vicente Villada y Ampliación José Vicente Villada reportaron que el agua adquirió colores inusuales, incluso entrando en sus cisternas. Además, se percibió un olor fétido, similar al de combustible, lo que generó alarma entre los habitantes.

¿Qué causó el color inusual del agua?

Aunque las autoridades aún no han emitido una explicación oficial, los vecinos atribuyen el fenómeno al estado deteriorado de las tuberías o al posible arrastre de sustancias de una fábrica de lámina cercana. Se especula que la fábrica podría estar vertiendo residuos de pintura o solventes al drenaje, contaminando así el agua que llega a las calles y viviendas.

Riesgos y recomendaciones para la población

Especialistas en medio ambiente señalan que este tipo de fenómenos puede ser un riesgo sanitario, ya que el contacto directo con agua contaminada puede causar enfermedades dérmicas, gastrointestinales o respiratorias. Por ello, recomiendan evitar tocar el agua, no usarla para consumo y reportar cualquier anomalía a los servicios de protección civil.

Vecinos afectados exigen a las autoridades locales y estatales una revisión urgente de la red de drenaje y monitoreo de contaminantes, para garantizar que las próximas lluvias no generen situaciones similares. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y continúa documentando el fenómeno a través de fotos y videos que circulan en redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación a nivel nacional.

El caso del agua rosa y roja en Neza refleja cómo las inundaciones urbanas y la posible contaminación industrial pueden generar fenómenos inusuales que impactan directamente en la vida cotidiana y en la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades deberán actuar pronto para esclarecer las causas y prevenir riesgos futuros.