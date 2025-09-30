El reencuentro de Soda Stereo: Cerati, Zeta y Charly juntos en un espectáculo único

Soda Stereo anunció oficialmente su regreso a los escenarios con el espectáculo Ecos, generando gran expectativa entre sus fans. Lo sorprendente es la inclusión de Gustavo Cerati, vocalista y compositor de la banda, quien falleció el 4 de septiembre de 2014. El anuncio oficial describe el reencuentro como: “Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”.

Soda Stereo anunció oficialmente su regreso a los escenarios con el espectáculo "Ecos"/Instagram: @sodastereo

¿Cómo estará presente Gustavo Cerati en el reencuentro de Soda Stereo?

El regreso de la banda no será mediante un tributo, película o serie, ni contará con voces invitadas como en la gira “Gracias Totales” de 2020. En cambio, Cerati será incluido de manera virtual, mediante tecnología avanzada que recrea su voz y presencia en el escenario, permitiendo a los fans experimentar un reencuentro “en vivo” con la formación original.

El anuncio llegó tras el fin de una cuenta regresiva que estuvo activa en la página oficial de Soda Stereo durante varios días, emocionando a seguidores de todo el mundo y generando gran expectativa sobre la experiencia musical que ofrecerá Ecos.

Gustavo Adrián Cerati, vocalista y compositor de la banda argentina, falleció el 4 de septiembre de 2014/Instagram: @cerati

Un espectáculo que desafía lo imposible

Con Zeta Bosio y Charly Alberti en el escenario, el espectáculo combinará música en vivo, efectos visuales y la presencia virtual de Cerati, creando una experiencia única que mezcla nostalgia y tecnología. Los fans podrán escuchar sus clásicos en un formato que promete ser innovador y emocionante.

Ecos no solo celebra la música de Soda Stereo, sino también el legado de Gustavo Cerati, asegurando que su influencia y talento continúen vivos en cada acorde. Este espectáculo reafirma la capacidad de la banda para sorprender a sus seguidores, incluso más de una década después de la pérdida de su icónico vocalista.

La banda confirmó otra fecha para el 10 de junio de 2026/Instagram: @sodastereo

Fechas confirmadas

El espectáculo se llevará a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires, con las siguientes fechas confirmadas:

21 de marzo de 2026

22 de marzo de 2026

6 de abril de 2026

4 de junio de 2026

10 de junio de 2026

