Asesinan a Micky Hair en Polanco: estilista había denunciado amenazas días antes y ya hay primer sospechoso

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, era un estilista de 28 años que trabajaba en Polanco, Ciudad de México. Contaba con una clientela destacada, incluyendo a celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscila Escoto. Su estilo y talento lo habían posicionado como uno de los referentes en el mundo de la belleza y cuidado personal dentro de la capital.

Cómo ocurrió el ataque

El 29 de septiembre de 2025, Micky Hair fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta al salir de su salón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la Ciudad de México confirmaron que se trató de un ataque directo, descartando un intento de robo, y que los agresores accionaron armas de fuego contra el estilista mientras intentaban escapar del lugar.

El ataque generó conmoción en la comunidad de Polanco y en el sector artístico, donde Micky Hair era ampliamente reconocido por su trabajo con figuras del entretenimiento y redes sociales.

Denuncias previas y primer sospechoso

Días antes del crimen, Micky Hair interpuso una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo E., debido a amenazas que había recibido. La medida legal prohibía al presunto agresor acercarse o intimidar al estilista, sin embargo, no logró prevenir el ataque.

Tras el asesinato, las autoridades han identificado a un primer sospechoso y continúan con la investigación para esclarecer los móviles y posibles vínculos con terceros involucrados en el crimen.

Posibles vínculos y contexto

En redes sociales ha circulado información sobre supuestos vínculos de Micky Hair con figuras del crimen organizado, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado estas versiones. La Fiscalía de la Ciudad de México continúa recopilando testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y demás evidencias para esclarecer los hechos.

El caso ha generado amplia cobertura mediática y alerta en la comunidad de Polanco, debido a la violencia con la que fue atacado el joven estilista, así como el antecedente de amenazas que había denunciado días antes.

