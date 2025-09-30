Más de 100 mil pesos por extensiones o corte de cabello, era lo que cobraba Micky Hair en su estética

El estilista Miguel Ángel de la Mora, también conocido como Micky Hair, asesinado la noche del lunes 29 de septiembre en Polanco, era uno de los más reconocidos en el medio por su trabajo. Entre sus clientes estaban artistas como Ángela Aguilar, a quienes entre cortes de cabello y extensiones cobraba servicios superiores a los 100 mil pesos.

Micky’s Hair Salón Masaryk era un exclusivo salón de belleza ubicado en Polanco, Ciudad de México, propiedad de De la Mora. Fue precisamente afuera de este lugar donde el estilista fue asesinado por dos hombres que, tras dispararle varias veces con arma de fuego, escaparon en una motocicleta. Hasta ahora no han sido detenidos.

La muerte de Micky Hair ha generado conmoción.

Sus clientas más exclusivas

Entre las personalidades del espectáculo que asistían a su salón en Polanco y a la sucursal en Guadalajara destacan Ángela Aguilar, quien acudió en su última visita acompañada de su esposo Christian Nodal. También lo frecuentaban Kenia Os y María Fernanda Beltrán, representante de México en Miss Universo 2024.

El salón ofrecía todo tipo de servicios, aunque su especialidad eran las extensiones de cabello brasileño, cuyo costo superaba los 100 mil pesos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal recién visitaron el salón de belleza.

Precios de lujo en sus servicios

Los elevados precios de Micky Hair fueron comprobados por varias influencers.

Ivanna González , usuaria de TikTok, denunció en octubre de 2024 que le cobraron 118 mil 390 pesos por unas extensiones originalmente cotizadas en 78 mil pesos.

, usuaria de TikTok, denunció en octubre de 2024 que le cobraron por unas extensiones originalmente cotizadas en 78 mil pesos. A la influencer Priscila Escoto le cobraron 116 mil pesos por 200 gramos de cabello brasileño.

le cobraron por 200 gramos de cabello brasileño. La tiktoker Ana Sof Guth relató que por un simple corte mariposa en cabello largo pagó 130 mil pesos.

Hay dos sucursales de este salón, una en CDMX y otra en Guadalajara.

¿Qué le pasó a Micky Hair?

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del lunes 29 de septiembre dos sujetos en moto llegaron hasta Micky’s Hair Salón Masaryk y dispararon contra De la Mora justo cuando salía del negocio.

Micky Hair fue asesinado afuera de su salón la noche del lunes.

No fue un asalto, confirman autoridades

El ataque fue directo y no un intento de robo, aseguró el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia capitalina ya realizaron peritajes y abrieron una carpeta de investigación.

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, publicó en un tuit el alcalde Tabe.