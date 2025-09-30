Confirman muerte de actor de Vecinos: ¿De qué murió Carlos Arau?

El medio artístico en México está de luto tras darse a conocer la muerte del actor, director, guionista y productor Carlos Arau, de 54 años, quien participó en programas de Televisa como Vecinos, La Rosa de Guadalupe y un sinfín de comerciales de televisión.

La noticia fue confirmada mediante una publicación en redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), siendo esta la vía por la que muchos amigos y compañeros del medio del espectáculo se enteraron.

La ANDI confirmó la muerte de Carlos Arau.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en el comunicado.

Detalles sobre su fallecimiento

Aunque la ANDI apenas lo informó, la muerte de Carlos Arau habría ocurrido desde el 28 de septiembre, siendo sus restos velados ese mismo día en la funeraria J. García López, ubicada en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Carlos Arau participó en varios episodios de Vecinos.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, lo que genera sorpresa entre sus compañeros, pues Arau no había manifestado problemas de salud previamente.

Carlos Arau salió en muchos comerciales, series y programas.

Actores y compañeros como Maribel Guardia, Cuauhtli Jiménez, Roberto Tello, Gerardo Murguía y Eduardo España expresaron su tristeza y enviaron condolencias a la familia.

“Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia”, escribió Lalo España en redes sociales.

Una trayectoria de 35 años

Carlos Arau comenzó su carrera en la década de los 90, acumulando una trayectoria de 35 años como actor, comediante, director, guionista y productor. Entre sus trabajos más destacados están los programas Vecinos, La Familia P. Luche y La Rosa de Guadalupe, además de la película Todo el poder.

A lo largo de su trayectoria Arau también tuvo papeles en el cine.