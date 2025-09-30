Asesinan en Polanco a Micky Hair, reconocido estilista de Ángela Aguilar y otras artistas

Un nuevo hecho violento sacudió a la Ciudad de México y esta vez el escenario fue la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital. La víctima fue Miguel Ángel de la Mora, de 28 años, también llamado Micky Hair, un reconocido estilista de estrellas como Ángela Aguilar, Kenia Os y muchas más.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la noche del lunes 29 de septiembre cuando dos sujetos en moto llegaron hasta el salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk y dispararon contra De la Mora justo cuando salía de su negocio.

El hecho se dio la noche del lunes en la zona de Polanco.

No fue un asalto, confirman autoridades

El ataque fue directo y no un intento de asalto, aseguró el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Aun así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia capitalina realizaron peritajes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

El alcalde de Miguel Hidalgo dice que fue un ataque directo.

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, publicó en un tuit el alcalde Tabe.

El cuerpo del estilista quedó tendido justo afuera de su salón de belleza, lo que causó conmoción entre vecinos y clientes de la zona.

Micky Hair tenía dos salones de belleza, uno en CDMX y otro en Guadalajara.

¿Quién era Micky Hair?

Miguel Ángel de la Mora, originario de Jalisco, dividía su tiempo entre dos salones: uno en su estado natal, al que acudía la primera quincena de cada mes, y otro en Polanco, donde trabajaba las últimas dos semanas.

Su especialidad eran las extensiones de cabello, que podían alcanzar un valor de hasta 100 mil pesos, convirtiéndolo en un estilista exclusivo con una agenda difícil de conseguir.

Entre sus clientes destacaba la cantante Ángela Aguilar.

Entre sus clientes figuraban Ángela Aguilar, Kenia Os, la modelo María Fernanda Beltrán (representante de México en Miss Universo 2024) y otras personalidades de la farándula.

Sus últimas publicaciones

En redes sociales, donde también se hacía llamar Micky Hair, compartió recientemente imágenes de su visita al gimnasio, el paisaje vespertino en Polanco y momentos de su rutina en el salón de belleza de Presidente Masaryk.