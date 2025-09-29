Identifican a Laura Barrera y Gilberto León, víctimas fatales de la explosión de pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya se identificaron a las dos víctimas fatales de la explosión ocurrida en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre y Gilberto Aarón León Méndez, quienes se encontraban cerca de la pipa de gas cuando se produjo la explosión.

“Se está haciendo todo lo posible para esclarecer los hechos y apoyar a las familias afectadas”, destacó la dependencia, señalando que se mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas para brindarles acompañamiento durante este difícil proceso.

FGJCDMX informó que ya se identificaron a las dos víctimas fatales de la explosión ocurrida en la alcaldía Iztapalapa./ FGJCDMX

Avances en la investigación

La identificación de Laura Lorena Barrera de la Torre se logró mediante la confronta de huellas dactilares y análisis forenses realizados por especialistas de la FGJCDMX. Por su parte, Gilberto Aarón León Méndez fue reconocido a través del cotejo de documentos oficiales y otros métodos de verificación.

Gilberto Aarón León Méndez fue reconocido a través del cotejo de documentos oficiales. / FGJCDMX

Las autoridades aseguraron que se mantienen las diligencias para determinar las causas exactas de la explosión de la pipa, y que continúan recabando testimonios y evidencia del lugar de los hechos. “Se investiga cada detalle para esclarecer la responsabilidad de los hechos”, agregó la FGJCDMX.

Impacto del accidente y medidas de seguridad

El accidente generó alarma en la colonia afectada, con múltiples viviendas y comercios dañados, además de la evacuación de residentes cercanos. La explosión resalta la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en el transporte y manejo de gas LP dentro de la ciudad.

La explosión resalta la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en el transporte y manejo de gas LP. / RS

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar cualquier irregularidad en el transporte de sustancias peligrosas y aseguraron que se tomarán medidas preventivas adicionales para evitar accidentes similares en el futuro.

Llamado a la ciudadanía

La FGJCDMX hizo un llamado a la población para que aporte información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y a prevenir futuros incidentes. Además, se mantiene apoyo psicológico y logístico a las familias afectadas por este trágico accidente.

Este lamentable suceso evidencia la importancia de la supervisión constante y la implementación de medidas de seguridad en el manejo de materiales peligrosos en la capital mexicana.

La explosión en Iztapalapa que conmocionó a la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. / RS