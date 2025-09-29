Cirujano mexicano salva a pasajera que se atragantó durante vuelo CDMX-Miami

El domingo 28 de septiembre de 2025, durante el vuelo 421 de Aeroméxico que viajaba de Miami a la Ciudad de México, una pasajera identificada como María Gracia Parra comenzó a asfixiarse tras ingerir una botana.

Orozco Obregón se identificó como profesional de la salud ante la tripulación, quienes le permitieron intervenir. / Pixabay

La situación se volvió crítica cuando su tráquea se cerró, impidiéndole respirar. “Se estaba muriendo enfrente de nosotros”, relató un testigo del vuelo, describiendo el pánico que se apoderó de la cabina. Fue en ese momento cuando el cirujano mexicano Pablo Orozco Obregón, quien viajaba en el asiento 15B, reaccionó de inmediato.

¿Quién es Pablo Orozco Obregón?

Pablo Orozco Obregón es un médico cirujano especializado en gastroenterología, graduado de la Universidad La Salle y con especialización en la UNAM. Actualmente, trabaja en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México y es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General.

Pablo Orozco Obregón es un médico cirujano especializado en gastroenterología. / Captura de pantalla

Al percatarse de la emergencia, Orozco Obregón se identificó como profesional de la salud ante la tripulación, quienes le permitieron intervenir. Aplicó con eficacia la maniobra de Heimlich, que consiste en comprimir el abdomen por debajo de las costillas para generar presión en los pulmones y expulsar el objeto que obstruye las vías respiratorias, permitiendo que la persona vuelva a respirar.

La maniobra de Heimlich, que consiste en comprimir el abdomen por debajo de las costillas para generar presión en los pulmones. / Pixabay

¿Qué medidas se recomiendan para evitar atragantamientos en vuelos?

Especialistas en salud recomiendan masticar adecuadamente los alimentos, evitar hablar o reír mientras se come y mantener líquidos a mano para prevenir la asfixia. Asimismo, es fundamental que los pasajeros conozcan las maniobras básicas de primeros auxilios, como la técnica de Heimlich, que puede marcar la

diferencia en momentos de emergencia.

Asimismo, es fundamental que los pasajeros conozcan las maniobras básicas de primeros auxilios. / Pixabay

Este incidente resalta cómo la preparación médica y la intervención oportuna pueden salvar vidas incluso en lugares inesperados, como un avión a miles de metros de altura.



