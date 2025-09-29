¿Cuándo se realizará el pago de octubre de Mi Beca para Empezar 2025?

Estos recursos están destinados a la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos y otros materiales necesarios para el desarrollo académico

¿Cuándo se realizará el pago de octubre de Mi Beca para Empezar 2025?
Los montos del apoyo varían según el grado escolar del estudiante. | X
Mariana Alcántara Contreras
29 de Septiembre de 2025

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) confirmó que el miércoles 1 de octubre de 2025 se efectuará el segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 del programa Mi Beca para Empezar. Este apoyo económico está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México y se reflejará a lo largo del día en las tarjetas de los beneficiarios.

Este apoyo económico está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas. / X
Este apoyo económico está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas. / X

¿Cuánto recibirán los estudiantes según su nivel educativo?

Los montos del apoyo varían según el grado escolar del estudiante:

* Preescolar: $600 mensuales.
* Primaria: $650 mensuales.
* Centro de Atención Múltiple (CAM): $600 mensuales.

Estos recursos están destinados a la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos y otros materiales necesarios para el desarrollo académico de los estudiantes.

Si el pago no se refleja el 1 de octubre, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa. / X
Si el pago no se refleja el 1 de octubre, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa. / X

Cómo se puede utilizar el apoyo

El depósito se entrega a través de una tarjeta proporcionada por el Fibien, la cual puede utilizarse en papelerías, tiendas departamentales, supermercados y otros comercios que acepten este método de pago.

No es posible retirar efectivo; el saldo debe destinarse directamente a gastos relacionados con la educación del estudiante.

El depósito se entrega a través de una tarjeta proporcionada por el Fibien. / Pixabay
El depósito se entrega a través de una tarjeta proporcionada por el Fibien. / Pixabay

Qué hacer si no recibes el depósito

Si el pago no se refleja el 1 de octubre, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, confirmar que la información registrada en el Fibien esté correcta y que los comercios acepten la tarjeta.

En caso de persistir el problema, se debe contactar directamente al Fibien a través de sus canales oficiales para recibir asistencia personalizada.

Estos recursos están destinados a la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos. / Pixabay

Estos recursos están destinados a la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos. / Pixabay

 

TE PUEDE INTERESAR

Anuncian tour en bici por lugares embrujados de CDMX: Fechas y horarios

Contra | 29/09/2025

Anuncian tour en bici por lugares embrujados de CDMX: Fechas y horarios
Madre y padrastro de Paloma Nicole quedan en prisión preventiva en Durango

Contra | 29/09/2025

Madre y padrastro de Paloma Nicole quedan en prisión preventiva en Durango
Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 30 de septiembre en CDMX y EDOMEX?

Contra | 29/09/2025

Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el martes 30 de septiembre en CDMX y EDOMEX?
Te recomendamos
Anuncian tour en bici por lugares embrujados de CDMX: Fechas y horarios
Programas sociales
Gobierno de México

LO ÚLTIMO

 