¿Cuándo se realizará el pago de octubre de Mi Beca para Empezar 2025?

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) confirmó que el miércoles 1 de octubre de 2025 se efectuará el segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 del programa Mi Beca para Empezar. Este apoyo económico está destinado a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de México y se reflejará a lo largo del día en las tarjetas de los beneficiarios.

¿Cuánto recibirán los estudiantes según su nivel educativo?

Los montos del apoyo varían según el grado escolar del estudiante:

* Preescolar: $600 mensuales.

* Primaria: $650 mensuales.

* Centro de Atención Múltiple (CAM): $600 mensuales.

Estos recursos están destinados a la compra de útiles escolares, uniformes, alimentos y otros materiales necesarios para el desarrollo académico de los estudiantes.

Cómo se puede utilizar el apoyo

El depósito se entrega a través de una tarjeta proporcionada por el Fibien, la cual puede utilizarse en papelerías, tiendas departamentales, supermercados y otros comercios que acepten este método de pago.

No es posible retirar efectivo; el saldo debe destinarse directamente a gastos relacionados con la educación del estudiante.

Qué hacer si no recibes el depósito

Si el pago no se refleja el 1 de octubre, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, confirmar que la información registrada en el Fibien esté correcta y que los comercios acepten la tarjeta.

En caso de persistir el problema, se debe contactar directamente al Fibien a través de sus canales oficiales para recibir asistencia personalizada.

