Anuncian tour en bici por lugares embrujados de CDMX: Fechas y horarios

En el marco de las celebraciones de Día de Muertos, la Ciudad de México suma una experiencia única para quienes buscan combinar la tradición con la adrenalina: un recorrido nocturno en bicicleta por casas y edificios considerados embrujados en distintos puntos de la capital. El paseo se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre, ofreciendo varias fechas para que los interesados participen.

El paseo se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre./ Gobierno de México

El tour promete ser una alternativa diferente para quienes disfrutan de las leyendas urbanas, la historia y, al mismo tiempo, del ejercicio. A lo largo del trayecto, los asistentes podrán escuchar relatos de apariciones, sucesos inexplicables y misterios que envuelven a varias construcciones icónicas de la ciudad.

¿Cómo será el recorrido en bici por casas embrujadas de CDMX?

La dinámica está diseñada para que los ciclistas vivan una experiencia inmersiva. Durante el trayecto, guías especializados narrarán historias relacionadas con los inmuebles visitados, resaltando el lado más enigmático y sobrenatural de cada sitio.

A lo largo del trayecto, los asistentes podrán escuchar relatos de apariciones, sucesos inexplicables y misterios, / X

El objetivo no solo es generar un ambiente de suspenso, sino también reforzar el vínculo cultural con la tradición del Día de Muertos, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un plan perfecto para la temporada de Día de Muertos

Este tour en bicicleta representa una oportunidad para descubrir la Ciudad de México desde otra perspectiva, bajo el velo de la noche y con el acompañamiento de narraciones que ponen la piel de gallina.

El tour promete ser una alternativa diferente para quienes disfrutan de las leyendas urbanas. / RS

Además de fomentar la actividad física y el turismo cultural, la experiencia busca atraer tanto a capitalinos como a visitantes que desean vivir la temporada de Día de Muertos con un giro distinto al tradicional.

La recomendación es acudir con ropa cómoda, llevar casco y seguir todas las indicaciones de seguridad, ya que el recorrido combina entretenimiento con responsabilidad.

Este tour en bicicleta representa una oportunidad para descubrir la Ciudad de México desde otra perspectiva. / X