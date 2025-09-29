¡Octubre 2025: Superluna de Cosecha, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias!

La noche del lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 10:48 p.m. CDT, se podrá observar la Superluna de Cosecha, la primera de cuatro superlunas consecutivas. Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que la hace ver más grande y brillante de lo habitual. Este evento es especialmente significativo en el hemisferio norte, ya que coincide con el periodo de cosechas.

Durante esta noche, la Luna estará a una distancia de 357,346 km de la Tierra, con un tamaño angular de 33,0 minutos de arco. Al día siguiente, el 7 de octubre, la Luna alcanzará el perigeo, acercándose aún más a nuestro planeta.

¿Cuándo y cómo ver las lluvias de meteoros?

Entre el 20 y el 21 de octubre, se alcanzará el pico de la lluvia de meteoros Oriónidas, con una tasa de hasta 20 meteoros por hora. Estos meteoros, originados por el cometa Halley, se caracterizan por su velocidad y brillo. La ausencia de luz lunar durante la Luna Nueva del 21 de octubre proporcionará condiciones óptimas para su observación.

El 10 de octubre, se espera el máximo de las Táuridas del Sur, con una tasa de hasta 5 meteoros por hora. Aunque su actividad es moderada, su origen en el cometa 2P/Encke y su visibilidad al anochecer las hacen atractivas para los observadores.

Conjunciones planetarias y otros eventos celestes

Octubre también ofrece varias conjunciones planetarias y otros eventos astronómicos destacados:

Conjunción de la Luna y Júpiter (13 de octubre): La Luna y Júpiter estarán alineados en la constelación de Géminis, ofreciendo una vista impresionante.

La Luna y Júpiter estarán alineados en la constelación de Géminis, ofreciendo una vista impresionante. Mercurio en su mayor elongación (29 de octubre): El planeta Mercurio alcanzará su mayor separación angular del Sol, siendo visible al atardecer.

El planeta Mercurio alcanzará su mayor separación angular del Sol, siendo visible al atardecer. Galaxia de Andrómeda (17 de octubre): La Galaxia de Andrómeda estará bien posicionada para su observación durante la primera parte de la noche.

Cómo y cuándo observar estos fenómenos

Para disfrutar al máximo de estos eventos astronómicos, los especialistas recomiendan:

Buscar cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica.

Utilizar aplicaciones de astronomía para localizar los objetos celestes.

Tener paciencia y llevar ropa adecuada para las noches frescas.

Octubre 2025 promete ser un mes lleno de maravillas celestes. No pierdas la oportunidad de conectar con el universo y disfrutar de estos espectáculos naturales.

