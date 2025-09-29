Demon Slayer llega a televisión abierta: todo lo que debes saber

El fenómeno del anime Demon Slayer hará su debut en la televisión abierta mexicana, ofreciendo a los fans la oportunidad de disfrutar de la historia de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke sin necesidad de suscripciones de streaming. El estreno se dará el próximo lunes 6 de octubre a las 9:00 p.m. por Canal 5, marcando un hito en la difusión del anime en el país.

Como destacan medios especializados, esta transmisión representa “una oportunidad para poder disfrutar de este exitoso anime sin tener que pagar por una suscripción en plataformas digitales”, acercando la serie a una audiencia más amplia y diversa.

¿Dónde y cómo ver Demon Slayer en televisión abierta?

La serie se transmitirá en horario estelar por Canal 5, permitiendo que los seguidores sigan las aventuras de los jóvenes cazadores de demonios de manera cómoda. La historia sigue a Tanjiro Kamado, quien tras la trágica pérdida de su familia y la transformación de su hermana Nezuko en demonio, decide convertirse en cazador de demonios para proteger a los inocentes y vengar a sus seres queridos.

El acceso a la televisión abierta elimina barreras para los fans que aún no cuentan con servicios de streaming, facilitando que la historia y los emocionantes combates se disfruten en cualquier hogar.

Demon Slayer, cuyo nombre original es Kimetsu no Yaiba, ha destacado por su animación de alta calidad, narrativa envolvente y personajes memorables. Ambientada en un Japón feudal ficticio, la serie combina acción, drama y fantasía que han conquistado tanto a jóvenes como adultos.

La llegada a Canal 5 representa un paso importante para que más personas conozcan la historia de Tanjiro y su misión contra los demonios, permitiendo que incluso quienes no consumen plataformas digitales puedan disfrutar de este fenómeno cultural.

Los seguidores podrán ver cómo Tanjiro y su grupo enfrentan nuevos retos y enemigos, profundizando en la relación entre los personajes y su evolución emocional a lo largo de la historia, consolidando a Demon Slayer como un referente en el entretenimiento animado.

