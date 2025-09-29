“Por mí comen”: Nodal explota contra tiktokers y confiesa que lleva dos años en terapia.

El cantante Christian Nodal generó polémica en redes sociales tras arremeter contra los creadores de contenido en TikTok que comentan sobre su vida personal y profesional. El intérprete de música regional mexicana expresó su molestia por las publicaciones que, según él, buscan generar ingresos a costa de su imagen.

El intérprete de música regional mexicana expresó su molestia. / RS

Nodal aseguró: “La mayoría del tiempo es pura mentira entonces ya lo tomó como lo que es son ganas de hablar joder y caer, les hace bien hablar de mí económicamente hablar mal de mí les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente creo es redituable y los números lo confirman”. En relación con esto, agregó que este tipo de contenido beneficia a quienes lo mencionan: “Por mí comen”.

¿Cómo reaccionaron los tiktokers a sus comentarios?

Tras las declaraciones de Nodal, varios creadores de contenido en TikTok respondieron públicamente, defendiendo su derecho a hablar sobre figuras públicas y criticando la postura del cantante. Algunos señalaron que, al ser una personalidad reconocida, Nodal debe esperar que su vida sea objeto de comentarios en redes sociales.

Los tiktokers resaltaron que la constante exposición mediática del artista contribuye a que se hable de él, generando interacción y contenido viral.

La influencia de las redes sociales en la vida de los artistas

Este incidente pone de manifiesto la gran influencia de plataformas como TikTok en la reputación de las celebridades, donde un solo video puede viralizarse en minutos y afectar la imagen pública.

Por otro lado, los artistas también utilizan estas plataformas para conectar con sus seguidores y promocionar su música, aunque la exposición constante implica riesgos como la difusión de rumores o información errónea.

Abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal./ Captura de pantalla

Christian Nodal ha sido protagonista de titulares recientes por su relación con la cantante argentina Cazzu y su actual matrimonio con Ángela Aguilar. Durante un concierto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el público expresó apoyo a Cazzu y abucheó a Ángela Aguilar, lo que llevó a Nodal a pedir respeto y centrar la atención en su música.

Nodal generó polémica en redes sociales tras arremeter contra los creadores de contenido en TikTok. / IG



