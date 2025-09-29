MTU: Qué es y 5 cosas que debes saber

El MTU es un parámetro individual que determina cuánto dinero puede transferir un usuario en operaciones digitales en un día. Esta medida surge como una herramienta de seguridad dentro del Anexo 12-E de la Circular Única de Bancos, con el fin de reforzar los controles frente al crecimiento de los delitos cibernéticos.

El MTU es un parámetro individual que determina cuánto dinero puede transferir un usuario. / Pixabay

Si el cliente no fija su propio límite, la institución financiera podrá asignar uno basado en su historial de movimientos.

Las autoridades han señalado que, en los últimos cinco años, los fraudes en canales digitales han aumentado más de 50 % y constituyen ocho de cada diez reclamaciones por actividades ilícitas en servicios bancarios.

¿Qué sucede si no estableces tu límite antes de la fecha límite?

En caso de no configurar el MTU antes del 30 de septiembre, el banco establecerá por defecto un tope diario de 12,800 pesos, cifra considerada idónea por la CNBV para cubrir gastos cotidianos sin exponer grandes montos.

Si una operación supera ese límite sin filtro de seguridad, la institución financiera está obligada a reembolsar los fondos involucrados.

Usuarios que no actúen antes del plazo podrían ver rechazadas transferencias superiores o enfrentarse a verificaciones adicionales.

Por ello, especialistas recomiendan ingresar a la aplicación bancaria, configurar el monto deseado, verificar que el registro quede activo, y evitar compartir contraseñas o códigos de verificación, incluso si parecen provenir oficialmente del banco.

Recomendaciones clave para definir tu MTU sin errores

1. Ingresa con antelación a tu plataforma bancaria y ubica el menú de “Configuración de transferencias” o “Límites digitales”.

2. Define un monto adecuado que se alinee con tus patrones de uso, cuidando no poner un techo demasiado bajo que limite tus operaciones cotidianas.

3. Confirma que la cifra esté activa: algunas apps exigen validación o reinicio de sesión para aplicar el cambio.

4. No compartas datos en solicitudes sospechosas, aunque parezcan oficiales.

5. Monitorea tus movimientos y revisa si el banco te asignó un límite por defecto en caso de que no configures el tuyo.

Con esta medida, las autoridades pretenden equilibrar la comodidad de las operaciones digitales con la seguridad de los clientes en un entorno de creciente ciberdelincuencia.

Además, la CNBV recordó que estas disposiciones no buscan restringir la actividad de los usuarios, sino fortalecer la confianza en el sistema financiero mexicano, que hoy concentra un volumen récord de transacciones en línea.

CNBV recordó que estas disposiciones no buscan restringir la actividad de los usuarios. / Pixabay



