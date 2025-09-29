Gokú está de luto: Murió madre del actor de doblaje Mario Castañeda

Una triste noticia sacudió al mundo artístico, luego de que el actor de doblaje Mario Castañeda, reconocido por darle voz en español al personaje Gokú de Dragon Ball, anunció la muerte de su madre. Por este motivo, incluso canceló la presentación que tenía programada en la Comic-Con Ecuador el reciente fin de semana.

El actor Mario Castañeda anunció la muerte de su madre.

Canceló su participación en Comic-Con Ecuador

Con un emotivo mensaje en redes sociales, Mario Castañeda explicó que no se presentaría en la convención celebrada el 27 y 28 de septiembre en Cuenca, ya que había recibido la noticia sobre la muerte de su madre, doña María de Jesús Partida, lo que lo obligó a regresar de inmediato a México.

“Mi mami se ha adelantado en el camino y quisiera quedarme, pero si lo hiciera no estaría aquí como debo estar. Tengo que irme de regreso a México, pero aquí les dejo el corazón. Ha sido un momento difícil y complicado. René (García, voz de Vegeta) se queda en mi representación; él es un hermano que llena el escenario. Espero poder regresar en otra edición”, expresó el actor de doblaje mediante un video.

La Comic-Con mostró su apoyo al actor con un mensaje en redes.

Mensajes de apoyo y solidaridad

La noticia no solo generó tristeza, también desató una ola de mensajes de apoyo hacia Castañeda, tanto de los organizadores de la convención como de fans en México y Latinoamérica, donde es ampliamente reconocido.

“Nuestro querido @marioccastaneda no podrá acompañarnos en Comic-Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia”, publicó Comic-Con Ecuador.

Seguidores del actor de doblaje le mandaron varios mensajes de apoyo.

Una seguidora le dedicó un emotivo mensaje: “Qué valentía para tener que dar la cara y explicar, Mario. No era obligación hacerlo, pero qué gran y noble corazón tienes. Eso demuestra mucho de ti. Aquí en Ecuador te amamos mucho y siempre serás bienvenido”.

Aunque rara vez habla de su vida privada, se sabe que esta pérdida se suma a la que sufrió en 2021, cuando falleció su padre.

¿Quién es Mario Castañeda?

Mario Castañeda es un reconocido actor de doblaje mexicano con más de cuatro décadas de trayectoria. Nació el 29 de junio de 1962 en Irapuato, Guanajuato, y desde los años 80 se consolidó como una de las voces más icónicas del entretenimiento en español.

Mario Castañeda ha destacado como voz de Gokú en Dragon Ball.

Su fama internacional llegó al interpretar a Gokú adulto en Dragon Ball, papel que lo catapultó como referente cultural en América Latina. Además, ha prestado su voz a estrellas de Hollywood como Jim Carrey, Mark Ruffalo y Bruce Willis, participando en películas, series y videojuegos.

Es considerado uno de los grandes pilares del doblaje en México, con un estilo versátil que combina dramatismo y carisma, y una de las voces más queridas por los fans del anime y el cine.