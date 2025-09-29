UNAM suspende clases presenciales por amenazas de atentados

Diferentes planteles de la UNAM en la Ciudad de México, tanto a nivel medio superior como licenciatura, han anunciado la suspensión de clases presenciales desde este lunes 29 de septiembre, ante amenazas digitales sobre un posible atentado. Esto ocurre con el antecedente del ataque sucedido la semana pasada en el CCH Sur, que costó la vida a un estudiante.

La primera alerta: Facultad de Química

Todo comenzó con la Facultad de Química, ubicada en Ciudad Universitaria, la cual recibió mensajes electrónicos en los que se amenaza con un atentado que podría cobrar vidas de estudiantes.

Este fue el mensaje que llegó hasta un correo electrónico de la FQ.

“Algo malo pasará. No crean que la FQ (Facultad de Química) se salvó, la semana entrante por fin llegaremos a cobrar una que otra vida, tenemos varias opciones donde habrá gran afluencia de personas para elegir y hacer nuestro trabajo”, comienza diciendo el correo electrónico de amenaza, señalando el martes 30 de septiembre como una posible fecha para ejecutar su plan; “les recomendamos despedirse de sus familias o bien no asistir”, se lee en el mensaje.

Ante esta situación, la Facultad de Química informó mediante un comunicado la suspensión de clases presenciales desde este lunes 29 de septiembre.

“Derivado de las recientes amenazas digitales a través de redes sociales (Facebook) y vía correo electrónico, recibidas por distintas personas integrantes de nuestra comunidad, la Facultad de Química informa que, a partir de mañana lunes 29 de septiembre del presente, se tomarán clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios habituales, con el propósito de salvaguardar la seguridad de todos los integrantes de la Facultad”, informó la UNAM.

La Facultad de Química anunció suspensión de clases presenciales.

Facultades y planteles sin clases presenciales

Otros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México también decidieron suspender clases presenciales desde hoy lunes 29 de septiembre y hasta el 2 o 6 de octubre, según convenga, como las facultades de Economía, Psicología, Ingeniería, y los CCH Vallejo y CCH Azcapotzalco, sumándose a otros que ya estaban en paro desde hace días por denuncias de seguridad.

Esta medida comenzó desde hoy 29 de septiembre y hasta la próxima semana/Pixabay

Facultades y planteles en Ciudad Universitaria:

Facultad de Química

Facultad de Economía

Facultad de Psicología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Escuela de Trabajo Social

Fuera de Ciudad Universitaria:

FES Acatlán

FES Aragón

Facultad de Música

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Facultad de Artes y Diseño

CCH y Preparatorias:

CCH Vallejo

CCH Sur

CCH Azcapotzalco

CCH Oriente

CCH Naucalpan

Preparatoria 2

Preparatoria 5

Este listado podría ampliarse en las próximas horas, una vez que las juntas administrativas o estudiantiles decidan qué acciones tomar.

El antecedente del ataque en CCH Sur

Toda esta situación se da bajo el contexto del ataque sucedido el 22 de septiembre en CCH Sur, cuando un joven de 19 años identificado como Lex Ashton ‘N’ le quitó la vida a otro estudiante de apenas 16 años, al atacarlo con un arma blanca. El agresor también intentó lesionar a la novia de la víctima, pero ella logró escapar; un trabajador de la UNAM que intentó detenerlo también resultó lesionado.

La semana pasada en CCH Sur Lex Ashton le quitó la vida a un compañero.

Actualmente, Lex Ashton ‘N’ sigue hospitalizado por las lesiones en ambas piernas que sufrió al lanzarse de un edificio para intentar escapar. Las investigaciones han revelado que el joven planeó su ataque desde redes sociales, uniéndose a grupos que lo incitaban a atentar contra sus compañeros, con un lenguaje de odio muy similar al que se lee en el correo electrónico amenazante enviado a la Facultad de Química.