UNAM suspende clases presenciales por amenazas de atentados

Diferentes planteles de la UNAM en la Ciudad de México, tanto a nivel medio superior como licenciatura, han anunciado la suspensión de clases presenciales desde este lunes 29 de septiembre, ante amenazas digitales sobre un posible atentado. Esto ocurre con el antecedente del ataque sucedido la semana pasada en el CCH Sur, que costó la vida a un estudiante.
La primera alerta: Facultad de Química
Todo comenzó con la Facultad de Química, ubicada en Ciudad Universitaria, la cual recibió mensajes electrónicos en los que se amenaza con un atentado que podría cobrar vidas de estudiantes.
“Algo malo pasará. No crean que la FQ (Facultad de Química) se salvó, la semana entrante por fin llegaremos a cobrar una que otra vida, tenemos varias opciones donde habrá gran afluencia de personas para elegir y hacer nuestro trabajo”, comienza diciendo el correo electrónico de amenaza, señalando el martes 30 de septiembre como una posible fecha para ejecutar su plan; “les recomendamos despedirse de sus familias o bien no asistir”, se lee en el mensaje.
Ante esta situación, la Facultad de Química informó mediante un comunicado la suspensión de clases presenciales desde este lunes 29 de septiembre.
“Derivado de las recientes amenazas digitales a través de redes sociales (Facebook) y vía correo electrónico, recibidas por distintas personas integrantes de nuestra comunidad, la Facultad de Química informa que, a partir de mañana lunes 29 de septiembre del presente, se tomarán clases teóricas y de laboratorio en línea en los horarios habituales, con el propósito de salvaguardar la seguridad de todos los integrantes de la Facultad”, informó la UNAM.
Facultades y planteles sin clases presenciales
Otros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México también decidieron suspender clases presenciales desde hoy lunes 29 de septiembre y hasta el 2 o 6 de octubre, según convenga, como las facultades de Economía, Psicología, Ingeniería, y los CCH Vallejo y CCH Azcapotzalco, sumándose a otros que ya estaban en paro desde hace días por denuncias de seguridad.
Facultades y planteles en Ciudad Universitaria:
- Facultad de Química
- Facultad de Economía
- Facultad de Psicología
- Facultad de Ingeniería
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Ciencias
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Escuela de Trabajo Social
Fuera de Ciudad Universitaria:
- FES Acatlán
- FES Aragón
- Facultad de Música
- Facultad de Enfermería y Obstetricia
- Facultad de Artes y Diseño
CCH y Preparatorias:
- CCH Vallejo
- CCH Sur
- CCH Azcapotzalco
- CCH Oriente
- CCH Naucalpan
- Preparatoria 2
- Preparatoria 5
Este listado podría ampliarse en las próximas horas, una vez que las juntas administrativas o estudiantiles decidan qué acciones tomar.
El antecedente del ataque en CCH Sur
Toda esta situación se da bajo el contexto del ataque sucedido el 22 de septiembre en CCH Sur, cuando un joven de 19 años identificado como Lex Ashton ‘N’ le quitó la vida a otro estudiante de apenas 16 años, al atacarlo con un arma blanca. El agresor también intentó lesionar a la novia de la víctima, pero ella logró escapar; un trabajador de la UNAM que intentó detenerlo también resultó lesionado.
Actualmente, Lex Ashton ‘N’ sigue hospitalizado por las lesiones en ambas piernas que sufrió al lanzarse de un edificio para intentar escapar. Las investigaciones han revelado que el joven planeó su ataque desde redes sociales, uniéndose a grupos que lo incitaban a atentar contra sus compañeros, con un lenguaje de odio muy similar al que se lee en el correo electrónico amenazante enviado a la Facultad de Química.