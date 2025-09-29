“¡Fraude total!”: Público revienta por sorpresiva eliminación de Aarón Mercury de La Casa del los Famosos

La última eliminación de La Casa de los Famosos estuvo llena de polémica, pues para sorpresa de todos quien dejó la competencia fue Aarón Mercury, uno de los favoritos no sólo para salvarse, sino incluso para ganar el reality show gracias a sus millones de seguidores en redes sociales. Las acusaciones de “fraude” contra la producción no se hicieron esperar.

Con la regla de que quienes se salvaran en esta última nominación también serían finalistas de la tercera temporada, uno a uno fueron quedando fuera de riesgo. Primero Dalílah Polanco, luego Aldo de Nigris y Alexis Ayala, hasta que al final quedaron frente a frente Aarón Mercury y Shiky.

Aarón Mercury fue el eliminado para sorpresa de todos.



Aunque Shiky no cuenta con tantos seguidores en redes sociales ni es tan reconocido en el medio mexicano, Aarón fue el noveno eliminado, quedándose a una semana de la final y evitando que el Cuarto Noche llegara completo a su objetivo.

Reacciones y acusaciones contra la producción

La salida del influencer provocó un sinfín de reacciones en redes sociales. Seguidores y público en general acusaron a la producción, encabezada por Rosa María Noguerón, de “fraude” e incluso de “venganza”, recordando que en días recientes Aarón había exhibido situaciones dentro del programa.

Entre ellas, que producción le dedicó una “moneda del destino” a Guana —cuando el beneficio era para Abelito— o su molestia porque, durante una dinámica, alguien del público mencionó a su mamá en una pregunta.

El público acusa a la productora Rosa María Noguerón de un mal trabajo.

Aarón, uno de los favoritos

Las encuestas especializadas previas a la eliminación mostraban a Aarón Mercury como uno de los participantes con más preferencia, junto a Abelito y Aldo de Nigris.

Con una comunidad de alrededor de 25 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, muchos lo colocaban como candidato natural al top 3.

Aarón Mercury era el habitantes con más seguidores en redes sociales.

Mensajes de indignación en redes sociales

En redes sociales abundaron los comentarios:

“Nunca entenderé el odio de la producción hacia Aarón que terminó con su expulsión, si no lo querían, ¿para qué lo metían?”

“Lo maltrataron de todas las formas posibles y lo culminan con el fraude más grosero de cualquier temporada”.

“Fraude total, Aarón estaba en primer lugar de todas las encuestas”.

“Aarón lo eliminaron por no agachar la cabeza y no quedarse callado”.

Estos son apenas algunos de los mensajes que reflejan el sentir de gran parte del público.

El sentir de gran parte del público es que hubo "fraude".

La gran final se acerca

Comienza la semana 10 y última de La Casa de los Famosos. Los seis finalistas que buscarán el reconocimiento del público y el premio de 4 millones de pesos el próximo domingo 5 de octubre son: Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Shiky.



El miércoles saldrá un habitante más, de acuerdo con las votaciones del público.