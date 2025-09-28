Mina, la osa rescatada, recibe atención vital en Fundación Invictus tras traslado exitoso

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que Mina presentaba infección bacteriana, problemas renales y hepáticos, además de lesiones en sus patas producto de su confinamiento previo en el zoológico. Debido a la gravedad de su condición, no podía ser sedada para exámenes o procedimientos, ya que esto podría poner en riesgo su vida.

El traslado fue cuidadosamente planificado para minimizar el estrés y garantizar la seguridad de la osa. La prioridad de los especialistas fue mantenerla estable durante el viaje y asegurar que llegara a la fundación en condiciones óptimas para iniciar su recuperación.

Informamos que la osa Mina ya está en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.



Su traslado por vía aérea fue exitoso, está de buen ánimo y ya se encuentra acompañada por el equipo de veterinarios de la Fundación. Además, colabora en su atención un especialista… pic.twitter.com/VpOLy6E8JA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 28, 2025

Atención especializada en Fundación Invictus

Al arribar a Pachuca, Mina fue recibida por el equipo veterinario de la Fundación Invictus, donde fue ingresada a un área de aislamiento especialmente diseñada para protegerla de posibles infecciones. Su cuidado incluye alimentación balanceada, vigilancia constante y terapias específicas para mejorar su condición física.

Un médico especializado en medicina biorreguladora se sumó al tratamiento para colaborar con los especialistas de la fundación y garantizar que Mina recupere fuerza y movilidad. El objetivo es que la osa pueda mejorar su salud progresivamente y adaptarse a un entorno más seguro.

El rescate de Mina: un esfuerzo coordinado

El traslado y atención de Mina representa un esfuerzo conjunto entre PROFEPA, autoridades locales y especialistas internacionales. El zoológico La Pastora cedió la custodia de Mina ante la imposibilidad de brindarle la atención especializada que requiere.

La Fundación Invictus, reconocida por su experiencia en rehabilitación de fauna silvestre, garantiza un entorno seguro y controlado para la recuperación de la osa. Se espera que permanezca bajo observación estricta durante varias semanas mientras el equipo monitorea su evolución y ajusta los tratamientos necesarios para optimizar su calidad de vida.

