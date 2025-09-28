Identifican a veterano de Irak como responsable de tiroteo e incendio en iglesia de Michigan

Un trágico episodio sacudió a la comunidad de Michigan este fin de semana, luego de que autoridades confirmaran la identidad del presunto responsable del tiroteo y posterior incendio en una iglesia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El señalado es Thomas Sanford, veterano de la guerra de Irak, quien permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

¿Quién es Thomas Sanford, el sospechoso del ataque en la iglesia?

De acuerdo con reportes de medios locales y federales, Sanford tiene un pasado como soldado desplegado en Irak. Su nombre comenzó a circular tras ser detenido poco después del ataque, que dejó al menos una persona fallecida y conmocionó a la congregación.

El Departamento de Policía de Michigan detalló que se trabaja en esclarecer los motivos detrás del atentado.

Investigación en curso y repercusiones

Testigos relataron momentos de pánico dentro del templo, cuando Sanford presuntamente abrió fuego antes de iniciar un incendio que rápidamente obligó a evacuar el lugar. El FBI se sumó a las indagatorias para analizar si el ataque podría estar vinculado con antecedentes de violencia del veterano.

Seguridad en iglesias bajo revisión

El atentado ha reabierto el debate sobre la seguridad en recintos religiosos de Estados Unidos.

Especialistas advierten que este tipo de sucesos suelen derivar en revisiones de protocolos para proteger a los fieles, en medio de un contexto de violencia armada creciente en el país.

Las autoridades de Michigan han pedido calma a la población mientras continúan los trabajos periciales y el análisis del perfil de Sanford, con el objetivo de determinar si actuó solo o si existieron factores adicionales que detonaron la tragedia.

