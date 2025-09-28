Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Carta: La Rueda de la Fortuna

Esta semana, Aries, la suerte está de tu lado. La Rueda de la Fortuna indica que es momento de aprovechar las oportunidades que se presentan. El miércoles 1 de octubre será tu día clave: establece metas claras y realiza un ritual con veladora blanca para atraer buenas energías. Los colores blanco y verde te brindarán fuerza, y tus números de la suerte son 18, 26 y 27. En el ámbito laboral, se avecinan nuevos proyectos y oportunidades de crecimiento. En el amor, si estás en pareja, la estabilidad será la tónica; si estás soltero, podrías conocer a alguien especial.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Carta: El Mundo

La carta de El Mundo te invita a reconocer tus logros y a sentirte pleno. Es una semana para disfrutar de los frutos de tu esfuerzo y mantener el equilibrio emocional. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te conecten con la armonía. Los colores azul y blanco te ayudarán a mantener la calma, y tus números de la suerte son 04, 15 y 22. En lo laboral, es un buen momento para consolidar proyectos y en el amor, la estabilidad será tu aliada.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Carta: La Fuerza

Géminis, la carta de La Fuerza te impulsa a mantener la determinación y el coraje. Esta semana, es importante que sigas adelante con tus proyectos y no te dejes vencer por los obstáculos. El miércoles 1 de octubre será tu día propicio para realizar actividades que te fortalezcan. Los colores rojo y dorado te brindarán energía, y tus números de la suerte son 07, 14 y 28. En el ámbito laboral, se presentarán oportunidades que requerirán de tu valentía. En el amor, es momento de mostrar tu verdadero ser.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Carta: El Emperador

La carta del Emperador te llama a tomar el control de tu vida con firmeza y autoridad. Esta semana, es importante que asumas responsabilidades y tomes decisiones con claridad. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te conecten con tu poder interior. Los colores verde y blanco te brindarán estabilidad, y tus números de la suerte son 03, 12 y 19. En lo laboral, se presentarán oportunidades para demostrar tu liderazgo. En el amor, es momento de establecer límites claros.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Carta: El Sol

El Sol ilumina tu camino esta semana, Leo. Esta carta simboliza éxito, vitalidad y claridad. Es un buen momento para brillar en tus proyectos y relaciones. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te llenen de energía positiva. Los colores amarillo y naranja te brindarán alegría, y tus números de la suerte son 09, 18 y 25. En el ámbito laboral, se presentarán reconocimientos por tu esfuerzo. En el amor, la sinceridad será clave para fortalecer vínculos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Carta: La Templanza

La Templanza te invita a buscar el equilibrio y la armonía en todos los aspectos de tu vida. Esta semana, es importante que practiques la paciencia y la moderación. El miércoles 1 de octubre será tu día propicio para realizar actividades que te conecten con la serenidad. Los colores azul y blanco te brindarán calma, y tus números de la suerte son 02, 11 y 20. En lo laboral, es un buen momento para resolver conflictos y en el amor, la comunicación será esencial.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Carta: La Justicia

La Justicia te llama a actuar con equidad y responsabilidad. Esta semana, es importante que tomes decisiones basadas en la verdad y la imparcialidad. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te conecten con la integridad. Los colores blanco y negro te brindarán claridad, y tus números de la suerte son 06, 13 y 21. En el ámbito laboral, se presentarán situaciones que requerirán de tu objetividad. En el amor, es momento de establecer acuerdos justos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Carta: La Muerte

La Muerte no es un presagio negativo, sino una carta de transformación y renacimiento. Esta semana, es momento de dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirte a nuevos comienzos. El miércoles 1 de octubre será tu día propicio para realizar actividades que te conecten con el cambio. Los colores negro y morado te brindarán poder, y tus números de la suerte son 03, 14 y 27. En lo laboral, se presentarán oportunidades para reinventarte. En el amor, es momento de liberarte de relaciones tóxicas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Carta: El Carro

El Carro te impulsa a avanzar con determinación hacia tus metas. Esta semana, es importante que mantengas el enfoque y la disciplina. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te conecten con tu propósito. Los colores rojo y plateado te brindarán energía, y tus números de la suerte son 05, 17 y 30. En el ámbito laboral, se presentarán desafíos que podrás superar con esfuerzo. En el amor, es momento de tomar las riendas de la relación.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Carta: El Diablo

El Diablo te llama a confrontar tus miedos y tentaciones. Esta semana, es importante que reconozcas las influencias negativas en tu vida y tomes decisiones conscientes. El miércoles 1 de octubre será tu día propicio para realizar actividades que te conecten con la liberación. Los colores negro y rojo te brindarán poder, y tus números de la suerte son 04, 16 y 29. En lo laboral, se presentarán situaciones que requerirán de tu discernimiento. En el amor, es momento de liberarte de ataduras emocionales.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Carta: La Estrella

La Estrella ilumina tu camino esta semana, Acuario. Esta carta simboliza esperanza, inspiración y guía espiritual. Es un buen momento para seguir tus sueños y confiar en el universo. El miércoles 1 de octubre será tu día ideal para realizar actividades que te conecten con tu intuición. Los colores azul y plateado te brindarán claridad, y tus números de la suerte son 07, 19 y 28. En el ámbito laboral, se presentarán oportunidades para brillar. En el amor, la sinceridad será clave para fortalecer vínculos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Carta: La Luna

La Luna te invita a explorar tus emociones más profundas. Esta semana, es importante que confíes en tu intuición y te conectes con tu mundo interior. El miércoles 1 de octubre será tu día propicio para realizar actividades que te conecten con la espiritualidad. Los colores plateado y blanco te brindarán claridad, y tus números de la suerte son 02, 15 y 23. En lo laboral, se presentarán situaciones que requerirán de tu sensibilidad. En el amor, es momento de expresar tus sentimientos con honestidad.