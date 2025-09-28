Asesino de Daniela Julieth dice que atacó a la joven porque una canción de Black Metal se lo ordenó

Entre tantos casos de violencia que lamentablemente suceden a diario en México, hay uno que ha llamado la atención: el de Daniela Julieth Ríos Grajeda, nutrióloga de 24 años, quien fue asesinada hace unos días mientras estaba en su departamento en Zapopan, Jalisco. El ataque ocurrió únicamente porque un hombre —al que no conocía— la eligió al azar, después de que una canción de black metal se lo “ordenó”, según declaró a las autoridades.

Fue el pasado 23 de septiembre que un hombre entró a la casa de la joven y la atacó.

Daniela Julieth fue atacada en su propio hogar

El pasado 23 de septiembre, la joven egresada del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara se encontraba en su departamento, ubicado en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, cuando sufrió un ataque con arma blanca que le costó la vida.



Las heridas que recibió en abdomen, cuello, brazos y muslo resultaron mortales.

La Universidad de donde egresó la joven expresó sus condolencias.

Detención del agresor

El agresor fue identificado como Marcos Alexander “N”, de entre 20 y 25 años, quien portaba una capa negra y un cuchillo táctico. Tras el ataque intentó escapar lanzándose desde el segundo piso de un edificio, pero fue detenido por los vecinos de Daniela y entregado a las autoridades.

El presunto agresor dice que cometió el delito porque una canción de lo ordenó.

Influencia de alcohol y voces

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público y comenzar la investigación por el feminicidio de Daniela Julieth, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que el presunto agresor estaba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque.

Se sigue investigando cómo ingresó al departamento de la víctima y si existía algún vínculo entre ambos, aunque lo que más ha llamado la atención es que Marcos Alexander ‘N’ declaró que cometió el crimen influenciado por voces que le pedían atacar a alguien mientras escuchaba una canción de black metal.

“Es un joven que al parecer estaba bastante pasado por alcohol, que estaba escuchando música y según eso escuchó que tenía que privar de la vida a alguien. Es un hecho muy lamentable porque esta joven se encontraba en su casa”, declaró el fiscal.

La joven viajó de Puerto Vallarta a Zapopan para ejercer su carrera.

Familiares piden justicia

En redes sociales, familiares, amigos y compañeros, además de despedirla con sentidos mensajes, han pedido justicia para que el feminicidio de Daniela Julieth no quede impune.