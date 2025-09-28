¿Qué pasa si no activas tu MTU antes del 1 de octubre? Esto debes saber

El Monto Transaccional de Usuario (MTU) es una medida de seguridad que implementa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger a los usuarios de fraudes en transferencias electrónicas. A partir del 1 de octubre de 2025, los bancos deberán ofrecer la opción de establecer un límite diario personalizado para tus operaciones.

Si no configuras un monto, se aplicará un límite automático de 1,500 UDIS, equivalente a aproximadamente 12,800 pesos diarios para transferencias. La medida busca garantizar la seguridad financiera de los clientes sin afectar la operatividad de sus cuentas.

¿Pueden cancelar tu cuenta por no activar el MTU?

Ante rumores de cierres de cuentas, la CNBV dejó en claro: “no se cancelará ni bloqueará tu cuenta” por no activar el MTU.

Lo que sí sucederá es que tus transferencias quedarán sujetas al límite automático hasta que definas tu monto personalizado. Esto permite que continúes operando de manera segura mientras ajustas tus límites según tus necesidades.

Cómo activar tu MTU antes del 1 de octubre

Ingresa a la app de tu banco o al portal web. Busca la sección de MTU, límite de transferencias o seguridad de movimientos. Define un monto diario que se ajuste a tus operaciones habituales. Puedes modificar este límite posteriormente si cambian tus necesidades financieras.

Aunque la funcionalidad estará disponible desde el 1 de octubre, el plazo límite para definir tu límite personalizado es el 1 de enero de 2026.

Recomendaciones finales para configurar tu límite diario

Analiza tus movimientos recientes para definir un límite adecuado.

Evita establecer un monto demasiado bajo que pueda bloquear transacciones importantes.

Recuerda que si tienes cuentas en distintos bancos, el MTU se configura de manera independiente en cada institución.

Siguiendo estos pasos, podrás cumplir con la nueva regulación sin riesgo de que tu cuenta sea cancelada, asegurando tus transferencias y manteniendo la operatividad de tu banca digital.

