¿Empresa de Sandra Cuevas está inspirada en tatuaje de ‘El Topo’, presunto delincuente de La Unión Tepito?

Sandra Cuevas enfrenta una nueva polémica, luego de la detención de Giovani “N”, alias “El Topo”, presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito y expareja de la otrora alcaldesa de Cuauhtémoc. Tras su captura, se descubrió que el hombre tiene tatuado el logotipo de las empresas Diamond Group, propiedad de Cuevas.

De “El Choko” a “El Topo”

No es la primera vez que la exalcaldesa aparece vinculada a personajes relacionados con la delincuencia. Primero fue la relación “efímera” que aceptó haber tenido con Alejandro “N”, alias “El Choko”, señalado como líder del grupo “La Chokiza” y procesado por delincuencia organizada.

Ahora surge un nuevo señalamiento: otra expareja de la política, Giovani “N”, a quien incluso ella misma reconoció haber apoyado al nombrarlo como director territorial de colonias de la Cuauhtémoc, entre ellas Morelos, Ex Hipódromo, Valle Gómez y Peralvillo, fue detenido hace unos días en la alcaldía Gustavo A. Madero con posesión de drogas y está relacionado presuntamente con La Unión Tepito.

Cuevas lo aceptó en redes

“Le di una posición, no porque yo sea nadie, sino porque tú enseñaste a trabajar a la gente […]. Lo transformé, lo pulí”, declaró Sandra Cuevas en un en vivo en redes sociales, video rescatado y publicado por el periodista Carlos Jiménez.

La semana pasada, en conferencia de prensa para aclarar su relación con “El Choko”, también mencionó a “El Topo” al explicar una fotografía:

“Está El Choko y está el que en ese momento era mi… mi… pues no sé, estaba conmigo”, dijo Cuevas.

El tatuaje que genera sospechas

Aunque tras la detención de Giovani “N” la exalcaldesa no ha confirmado ni negado su relación, imágenes difundidas por C4 Jiménez revelaron que el presunto delincuente tiene tatuado el logotipo de Diamond Group, la empresa de Sandra Cuevas.

Dicha compañía es vista con sospecha, pues se le relaciona con un posible esquema de lavado de dinero. El emporio incluye dulcerías, restaurantes, galerías y otros negocios que, según se presume, habrían sido impulsados con recursos obtenidos durante la gestión de Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Críticas en redes sociales

“¿De dónde salió el dinero para las empresas de Sandra Cuevas? Pues el tatuaje de Gio ‘N’, ‘El Topo’, podría tener la respuesta. Resulta que trabajaba para la alcaldía Cuauhtémoc y además era pareja de la exalcaldesa Cuevas, un claro operador del narco-gobierno del PRIAN, hoy detenido con droga y ligado a La Unión Tepito”, escribió el periodista Amir Ibrahim.