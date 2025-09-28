Tom Holland reaparece tras accidente en el set de Spider-Man y rompe el silencio sobre su recuperación

Tras ser trasladado de emergencia a un hospital en Watford, Inglaterra, los médicos confirmaron que padeció una conmoción cerebral leve

El actor sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day. | AP
Mariana Alcántara Contreras
28 de Septiembre de 2025

El pasado 19 de septiembre, Tom Holland sufrió un accidente durante la grabación de Spider-Man: Brand New Day. Mientras rodaba una escena de acción, un problema con el arnés de seguridad provocó que el actor se golpeara la cabeza.

Tras ser trasladado de emergencia a un hospital en Watford, Inglaterra, los médicos confirmaron que padeció una conmoción cerebral leve. La producción suspendió temporalmente las grabaciones para garantizar su recuperación.

El mensaje de Tom Holland tras el accidente

Aunque inicialmente guardó silencio, Holland reapareció en público durante un evento benéfico de The Brothers Trust, fundación que impulsa junto a su familia. Desde sus redes sociales, compartió un mensaje de gratitud y esperanza:

“Qué noche. Otro gran éxito. The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo”.

El protagonista de Spider-Man también explicó por qué abandonó el evento antes de tiempo y reveló cómo se encuentra actualmente:

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi papá por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”.

¿Se retrasará el estreno de Spider-Man: Brand New Day?

La pausa en las grabaciones generó especulaciones sobre un posible retraso en el calendario de estrenos. Sin embargo, fuentes de la producción aseguran que, por ahora, la fecha de estreno se mantiene para el 31 de julio de 2026.

El equipo de Marvel y Sony subrayó que la prioridad absoluta es la salud del actor, incluso si esto implica ajustes logísticos en el rodaje.

SEP octubre 2025: Estos son los 15 días sin clases confirmados
