Caso Paloma Nicole: Revelan que la orillaron a mentir en la escuela para planear su operación

El caso de Paloma Nicole sigue generando indignación, pues además de la reciente detención de su madre, Paloma Jazmine “N”, y su padrastro Víctor “N”, como presuntos responsables de su muerte, ahora también se ha revelado cómo fue planeada la operación estética de aumento de busto que posteriormente le costó la vida a la menor de edad.

El padrastro y madre de la menor ya fueron detenidos.

Una de las situaciones que más ha llamado la atención es que la cirugía se realizó sin el consentimiento del padre, identificado como Carlos Arellano, quien hasta el día del funeral descubrió que su hija había fallecido tras una operación estética, ya que su madre le hizo creer que Paloma murió por complicaciones de Covid-19.

El plan para ocultar la operación estética

Al parecer, todo se trató de un plan de Paloma Jazmine “N” (madre) y Víctor “N” (padrastro) para ocultar al padre de Paloma Nicole que entraría al quirófano. El plan comenzó días previos al 11 de septiembre, cuando la menor, presuntamente influenciada por los dos adultos, manifestó en la secundaria donde estudiaba en Durango que se sentía mal, por lo que se le permitió la salida del plantel para un supuesto chequeo médico, publicó Infobae.

Al padre de la menor le hicieron creer que Paloma murió por Covid-19.

Tras una supuesta revisión médica en la Clínica Santa María de Durango, la madre de Paloma Nicole informó a su exesposo que la menor padecía Covid-19 y por ello se marcharían desde el 11 de septiembre a la sierra del estado. Todo esto con la intención de “aislarse” por la enfermedad, lo que implicaría estar incomunicados por la poca señal de la zona.

El descubrimiento del padre

Sin embargo, todo habría sido un plan para engañar a Carlos Arellano, quien al asistir a la Clínica Santa María de Durango el 15 de septiembre, descubrió que su hija estaba en coma e intubada por un paro cardiorrespiratorio, provocado supuestamente por el Covid-19.

El caso de Paloma ha generado tristeza e indignación en la sociedad/X

Posteriormente, se confirmó que la verdadera razón de la muerte de Paloma Nicole fueron complicaciones de la operación estética, por lo que su padre denunció a su exesposa Paloma Jazmine “N” y su actual pareja Víctor “N”, quienes ya han sido detenidos. La Fiscalía de Justicia del Estado investiga su presunta responsabilidad en la muerte de la joven.

Víctor "N" y Paloma Jazmine "N" habrían planeado todo para la cirugía de la joven.

¿Por qué fueron detenidos?

Paloma Jazmín “N”, madre de la menor, fue aprehendida por:

Omisión de cuidado , como autora directa y cómplice de su pareja.

, como autora directa y cómplice de su pareja. Falsificación de documentos , al alterar la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole.

, al alterar la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole. Usurpación de profesión, por presuntamente participar en la cirugía sin acreditación profesional.

Víctor Manuel “N”, padrastro de Paloma Nicole y cirujano plástico, está acusado de: