Avión ‘estacionado’ en Periférico Sur: ¿Por qué apareció un Boeing 737 en San Jerónimo?

La Ciudad de México nunca deja de sorprender, y este fin de semana lo hizo con una escena insólita: un avión estacionado en la lateral de Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo. La imagen generó tráfico, caos vial y, sobre todo, sorpresa entre automovilistas y peatones, muchos de los cuales aprovecharon para tomar fotografías y videos.

La gente no se creía ver tan de cerca un avión en Periférico.

El fuselaje de un Boeing 737 en CDMX

Por más extraño que parezca, el fuselaje de un Boeing 737 apareció montado sobre la plataforma de un tráiler, proveniente del llamado panteón de los aviones, ubicado en la zona oriente de la capital.

Fueron varias horas las que el Boeing 737 permaneció en la zona.

La razón es que esta enorme aeronave será trasladada hacia una Utopía, espacios creados por el Gobierno de la CDMX con fines culturales, deportivos y educativos, en este caso ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras.

Traslado nocturno para evitar caos vial

Autoridades explicaron que el plan contemplaba que el avión permaneciera estacionado en Periférico Sur durante el sábado. Posteriormente, en la noche y madrugada del domingo, continuó su camino hasta llegar a su destino, con el objetivo de minimizar afectaciones viales en la zona.

Su destino era una Utopía en Magdalena Contreras.

Selfies, videos y memes en redes

La peculiar escena fue aprovechada por peatones que, al cruzar por el lugar, se tomaron selfies y videos que rápidamente inundaron redes sociales, convirtiendo el tema en tendencia.

Muchas personas aprovecharon para tomar fotos y videos.

“¿Qué ching&dos hace un avión en Periférico y San Jerónimo?”; “En la ciudad donde todo es posible, nos encontramos un avión siendo remolcado en Periférico y San Jerónimo”; “Por un momento me convencí de que el avión en Periférico había sido parte de un sueño”, fueron algunos de los comentarios que circularon en internet.