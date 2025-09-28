Lluvias en CDMX inundan Calzada Zaragoza; hay 300 viviendas afectadas

La noche del sábado 27 de septiembre, la Ciudad de México vivió un verdadero diluvio que convirtió a Iztapalapa en zona de desastre. La Calzada Ignacio Zaragoza se transformó en un río que atrapó autos, combis y hasta pasajeros que tuvieron que seguir su camino con el agua a las rodillas. La lluvia no tuvo piedad: dejó 300 viviendas afectadas y miles de vecinos intentando salvar lo poco que pudieron.

Carriles centrales y laterales de Zaragoza sufrieron inundaciones.

Zaragoza, un estacionamiento bajo el agua

Videos desde el aire mostraron la Calzada Zaragoza hecha un estacionamiento, con vehículos varados y personas trepando bardas para escapar del agua. En la colonia Juan Escutia se reportó un “espejo” de 150 metros de largo y 40 centímetros de profundidad, mientras que en Ejército de Oriente y Santa María Aztahuacán el nivel alcanzó hasta un metro. El tránsito colapsó y la Línea A del Metro suspendió servicio en su tramo hacia La Paz.

Muchos vehículos ya no pudieron avanzar por la inundación.

Imágenes virales que exhiben el caos

Las escenas inundaron las redes: padres cargando a sus hijos entre corrientes oscuras, pasajeros de combis atrapados auxiliados por policías y vecinos iluminando su paso con celulares. El hashtag #PrecauciónVial se convirtió en tendencia cuando se confirmó el cierre de Zaragoza a la altura de Peñón Viejo. Cientos de usuarios que se dirigían a Chalco e Ixtapaluca terminaron caminando con el agua hasta la cintura.

El agua llegó hasta 300 viviendas que se vieron afectadas.

Gobierno activa alerta púrpura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó la alerta púrpura en Iztapalapa, el nivel máximo de riesgo. Brigadas de bomberos, policías y personal de obras trabajaron toda la noche con hidrobombas y desazolves. “Se rompieron todos los pronósticos”, reconoció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al confirmar que se acumuló un total de 19 millones de metros cúbicos de agua en la capital.

Policías de la SSC auxiliaron a pasajeros de una combi inundada.

Vecinos reclaman soluciones

Aunque las autoridades desplegaron el operativo Tlaloque, los vecinos no ocultaron su enojo. “Cada año es lo mismo, pero ahora fue peor, nunca habíamos visto tanta agua”, denunciaron habitantes de la Vicente Guerrero, donde el nivel alcanzó un metro. Las imágenes virales dejaron claro que, más allá de la tormenta, el drenaje colapsado sigue siendo la herida abierta de Iztapalapa.