Harry Potter llega a Teotihuacán: fechas, precios y actividades del festival mágico

Las ruinas más emblemáticas del país serán el escenario de un encuentro mágico este noviembre. El Club Campestre Teotihuacán abrirá sus puertas los días 15 y 16 de noviembre para recibir el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest, dos eventos que prometen transportar a los visitantes a un mundo lleno de hechizos, pócimas y criaturas fantásticas.
Una experiencia para magos y brujas de todas las edades
Organizado por Mundo Medieval, el festival busca ofrecer una experiencia inmersiva inspirada en el universo de J. K. Rowling y en tradiciones esotéricas. Los asistentes podrán vivir de cerca la atmósfera del colegio Hogwarts, mientras disfrutan de actividades como:
Exhibiciones de conjuros y pócimas.
Rituales y shows de danza con música folk pagana.
Concursos de disfraces temáticos.
Pláticas y espectáculos familiares inspirados en el mundo de la magia.
Un bazar esotérico con calderos, varitas, amuletos y otros artículos.
Una zona de alimentos “mágicos” para completar la experiencia.
Fechas, boletos y promociones
El festival se celebrará sábado 15 y domingo 16 de noviembre, justo para cerrar con broche de oro las festividades de Halloween.
Los boletos están disponibles a través de la boletera Boletia y en la página oficial de Mundo Medieval, con las siguientes tarifas:
Boleto individual: $200 pesos (más cargos).
Abono por ambos días: $400 pesos (más cargos).
Como incentivo, hasta el 30 de septiembre se ofrece una preventa 2x1, lo que permitirá a los fans asegurar su lugar a un precio especial.
Un encuentro entre fantasía y tradición
El Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest no solo buscan rendir homenaje a una de las sagas más queridas del mundo, sino también ofrecer un espacio de convivencia familiar en el que la fantasía se mezcla con el folclore y la mística.
Con música, espectáculos y actividades interactivas, este evento promete ser una cita obligada para todos aquellos que deseen vivir un fin de semana lleno de magia en el corazón de Teotihuacán.