Harry Potter llega a Teotihuacán: fechas, precios y actividades del festival mágico

Las ruinas más emblemáticas del país serán el escenario de un encuentro mágico este noviembre. El Club Campestre Teotihuacán abrirá sus puertas los días 15 y 16 de noviembre para recibir el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest, dos eventos que prometen transportar a los visitantes a un mundo lleno de hechizos, pócimas y criaturas fantásticas.

Las ruinas más emblemáticas del país serán el escenario de un encuentro mágico este noviembre/iStock

Una experiencia para magos y brujas de todas las edades

Organizado por Mundo Medieval, el festival busca ofrecer una experiencia inmersiva inspirada en el universo de J. K. Rowling y en tradiciones esotéricas. Los asistentes podrán vivir de cerca la atmósfera del colegio Hogwarts, mientras disfrutan de actividades como:

Exhibiciones de conjuros y pócimas.

Rituales y shows de danza con música folk pagana.

Concursos de disfraces temáticos.

Pláticas y espectáculos familiares inspirados en el mundo de la magia.

Un bazar esotérico con calderos, varitas, amuletos y otros artículos.

Una zona de alimentos “mágicos” para completar la experiencia.

Organizado por Mundo Medieval/ FB: Aquelarre Fest México

Fechas, boletos y promociones

El festival se celebrará sábado 15 y domingo 16 de noviembre, justo para cerrar con broche de oro las festividades de Halloween.

Los boletos están disponibles a través de la boletera Boletia y en la página oficial de Mundo Medieval, con las siguientes tarifas:

Boleto individual: $200 pesos (más cargos).

Abono por ambos días: $400 pesos (más cargos).

Como incentivo, hasta el 30 de septiembre se ofrece una preventa 2x1, lo que permitirá a los fans asegurar su lugar a un precio especial.

El evento ideal para los fans de Harry Potter/FB: Aquelarre Fest México

Un encuentro entre fantasía y tradición

El Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest no solo buscan rendir homenaje a una de las sagas más queridas del mundo, sino también ofrecer un espacio de convivencia familiar en el que la fantasía se mezcla con el folclore y la mística.

Este festival permite sumergirte en el universo mágico/Harry Potter

Con música, espectáculos y actividades interactivas, este evento promete ser una cita obligada para todos aquellos que deseen vivir un fin de semana lleno de magia en el corazón de Teotihuacán.