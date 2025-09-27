Harry Potter llega a Teotihuacán: fechas, precios y actividades del festival mágico

Teotihuacán se llena de magia

Laura Reyes Medrano
27 de Septiembre de 2025

Las ruinas más emblemáticas del país serán el escenario de un encuentro mágico este noviembre. El Club Campestre Teotihuacán abrirá sus puertas los días 15 y 16 de noviembre para recibir el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest, dos eventos que prometen transportar a los visitantes a un mundo lleno de hechizos, pócimas y criaturas fantásticas.

Las ruinas más emblemáticas del país serán el escenario de un encuentro mágico este noviembre/iStock
Una experiencia para magos y brujas de todas las edades

Organizado por Mundo Medieval, el festival busca ofrecer una experiencia inmersiva inspirada en el universo de J. K. Rowling y en tradiciones esotéricas. Los asistentes podrán vivir de cerca la atmósfera del colegio Hogwarts, mientras disfrutan de actividades como:

  • Exhibiciones de conjuros y pócimas.

  • Rituales y shows de danza con música folk pagana.

  • Concursos de disfraces temáticos.

  • Pláticas y espectáculos familiares inspirados en el mundo de la magia.

  • Un bazar esotérico con calderos, varitas, amuletos y otros artículos.

  • Una zona de alimentos “mágicos” para completar la experiencia.

Organizado por Mundo Medieval/ FB Aquelarre Fest México
Fechas, boletos y promociones

El festival se celebrará sábado 15 y domingo 16 de noviembre, justo para cerrar con broche de oro las festividades de Halloween.

Los boletos están disponibles a través de la boletera Boletia y en la página oficial de Mundo Medieval, con las siguientes tarifas:

  • Boleto individual: $200 pesos (más cargos).

  • Abono por ambos días: $400 pesos (más cargos).

Como incentivo, hasta el 30 de septiembre se ofrece una preventa 2x1, lo que permitirá a los fans asegurar su lugar a un precio especial.

El evento ideal para los fans de Harry Potter/FB: Aquelarre Fest México
Un encuentro entre fantasía y tradición

El Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest no solo buscan rendir homenaje a una de las sagas más queridas del mundo, sino también ofrecer un espacio de convivencia familiar en el que la fantasía se mezcla con el folclore y la mística.

Este festival permite sumergirte en el universo mágico/Harry Potter
Con música, espectáculos y actividades interactivas, este evento promete ser una cita obligada para todos aquellos que deseen vivir un fin de semana lleno de magia en el corazón de Teotihuacán.

