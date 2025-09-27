Colisión de embarcaciones de la Marina en Veracruz durante ensayo/VIDEO

Dos lanchas de la Secretaría de Marina chocaron en el malecón de Veracruz durante los ensayos para el 204 aniversario de la Armada de México

Laura Reyes Medrano
27 de Septiembre de 2025

Durante la mañana del 27 de septiembre de 2025, dos embarcaciones tipo Defender de la Secretaría de Marina (SEMAR) colisionaron en el malecón de Veracruz mientras realizaban maniobras de práctica para los festejos del 204 aniversario de la Armada de México, programados para el 4 de octubre. El incidente fue captado en video por turistas que presenciaban el evento.

Los hechos ocurrieron frente a decenas de visitantes que acudieron a observar el espectáculo marítimo/X
¿Qué ocurrió durante el ensayo?

Durante la práctica, una de las lanchas perdió el control y terminó impactándose contra el muro del malecón. El impacto sorprendió a los asistentes, quienes rápidamente compartieron las imágenes en redes sociales, donde se volvieron virales. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales.

Durante la práctica una de las lanchas perdió el control/x
¿Hubo personas lesionadas?

La Secretaría de Marina informó que dos elementos navales presentaron lesiones menores y recibieron atención médica inmediata. Las embarcaciones involucradas fueron retiradas para su revisión técnica.

El percance provocó lesiones menores en dos elementos navales/X
¿Qué medidas se tomarán?

La SEMAR anunció que realizará una revisión interna para determinar las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad en los ensayos. El objetivo es evitar que un incidente similar ocurra durante la ceremonia oficial del próximo 4 de octubre.

Comunicado/SEMAR
