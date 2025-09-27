Ángela Aguilar reaparece en redes tras los abucheos en el concierto de Christian Nodal

Ángela Aguilar volvió a ser noticia tras el concierto gratuito de su esposo Christian Nodal en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde parte del público expresó su desaprobación hacia ella. Aunque no se pronunció directamente sobre los abucheos, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir una selfie y un adelanto de su próxima canción titulada "Demencia". En la imagen, se observa a Ángela luciendo una cadena con un dije de cruz, que en el pasado generó controversia por su supuesto vínculo con Nodal.

Ángela Aguilar en su Instagram / @angela_aguilar_

¿Qué es "Demencia"?

El adelanto compartido por Ángela Aguilar ha generado especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretan la publicación como un indicio de su próximo lanzamiento musical. Aunque no se han revelado detalles oficiales, el título "Demencia" sugiere una posible exploración de temas intensos y personales en su música.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal?

Ante los abucheos dirigidos a su esposa, Christian Nodal defendió a Ángela durante el concierto. Detuvo brevemente el espectáculo y, con una risa nerviosa y semblante serio, comentó: "Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí". Su reacción fue ampliamente comentada en redes sociales, generando diversas opiniones entre sus seguidores.

Abuchean a Ángela Aguilar durante concierto de Christian Nodal en la UANL/RS

Reacción de fans

La publicación de Ángela Aguilar ha generado una variedad de reacciones entre sus seguidores. Algunos expresan su apoyo incondicional y entusiasmo por su nueva música, mientras que otros comentan sobre el reciente incidente en el concierto. La cantante continúa siendo una figura central en la música mexicana, y su próxima canción "Demencia" promete ser un tema de gran interés para sus fans.