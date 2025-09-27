Metrobús CDMX prohíbe viajar con mochilas: esto es lo que debes saber

La medida busca mejorar la movilidad y seguridad dentro de las unidades, evitando que los bultos obstruyan los pasillos

El Metrobús de la Ciudad de México implementó nuevas disposiciones para garantizar viajes más ágiles y seguros | Especial
Laura Reyes Medrano
27 de Septiembre de 2025

El Metrobús de la Ciudad de México implementó nuevas disposiciones para garantizar viajes más ágiles y seguros. A partir de ahora, los pasajeros deberán colocar sus mochilas en el piso al abordar o en los espacios designados dentro de las unidades, evitando que los bultos obstruyan el paso o incomoden a otros usuarios.

Con esta nueva disposición, los viajes en Metrobús deberían ser más ágiles, seguros y confortables para todos/iStock
¿Qué dice el Reglamento de Movilidad de la CDMX?

El Reglamento de Movilidad prohíbe ingresar con bultos o maletas de gran tamaño que puedan convertirse en un estorbo dentro del transporte público. Aunque las autoridades no han detallado sanciones específicas, se enfatiza que los objetos voluminosos podrán ser motivo para negar el acceso a los usuarios.

Los pasajeros deberán colocar sus mochilas en el piso/Metrobús CDMX
¿Dónde colocar tus mochilas?

El Metrobús está colocando canastillas y espacios designados para que los pasajeros ubiquen sus mochilas, maletas o bolsas, evitando así obstrucciones en los pasillos y mejorando la circulación dentro de las unidades.

El Metrobús está colocando canastillas y espacios designados en sus unidades/Metrobús CDMX
¿Por qué se implementa esta medida?

  • Las mochilas a la espalda o en el pecho dificultan el ascenso y descenso de los pasajeros.

  • Reducen la fluidez de la circulación dentro de las unidades.

  • Generan incomodidad y posibles riesgos para otros viajeros.

Con estas nuevas prácticas, el Metrobús busca promover una experiencia de viaje más cómoda y segura para todos los usuarios. La medida se suma a campañas de concientización similares en el Metro y otros sistemas de transporte masivo, donde se exhorta a la comunidad a ser más empática y respetuosa con los demás pasajeros.

El Metrobús busca promover una experiencia de viaje más cómoda y segura/iStock
Consejos para adaptarte a la norma

  • Coloca tu mochila frente a ti si es pequeña.

  • Utiliza los espacios habilitados dentro de la unidad.

  • Evita llevar bultos grandes que puedan dificultar la circulación.

Con esta nueva disposición, los viajes en Metrobús deberían ser más ágiles, seguros y confortables para todos.

LO ÚLTIMO

 