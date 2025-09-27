¿Cómo traducir mensajes en WhatsApp sin salir de la app?

WhatsApp lanzó una nueva herramienta que facilita la comunicación entre usuarios que hablan distintos idiomas: con solo mantener presionado un mensaje y escoger “Traducir”, ese texto se convertirá al idioma que hayas seleccionado.
¿Cómo se activa y en qué plataformas estará disponible?
Para usar la traducción dentro de WhatsApp, basta con pulsar un mensaje en otro idioma y seleccionar la opción Traducir. El sistema convierte el texto en el idioma que tú hayas configurado previamente.
En dispositivos Android, hay una opción extra: activar la traducción automática para que todos los mensajes entrantes en un chat específico se traduzcan sin intervención manual.
La función está siendo habilitada gradualmente para Android e iOS. En Android arrancará con soporte para seis idiomas (inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe). En iPhone, el lanzamiento inicial cubrirá más de 19 idiomas, con posibilidad de expansión futura.
¿Esta traducción respeta la privacidad de tus chats?
Sí. WhatsApp aclaró que las traducciones se procesan localmente en el dispositivo, lo que significa que el contenido no es enviado a servidores de la empresa. De ese modo, la app mantiene el cifrado de extremo a extremo sin comprometer tus mensajes.
¿Qué ventajas trae esta función?
No tendrás que salir del chat para copiar y pegar en aplicaciones externas.
Es útil en grupos internacionales donde se envían mensajes en distintos idiomas.
Más fluidez al conversar con amigos, colegas o familiares.