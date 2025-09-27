¿Cómo traducir mensajes en WhatsApp sin salir de la app?

La app de mensajería ahora permite traducir textos directamente en los chats

WhatsApp estrena función para traducir mensajes al instante | Pixabay
Laura Reyes Medrano
27 de Septiembre de 2025

WhatsApp lanzó una nueva herramienta que facilita la comunicación entre usuarios que hablan distintos idiomas: con solo mantener presionado un mensaje y escoger “Traducir”, ese texto se convertirá al idioma que hayas seleccionado. 

WhatsApp ahora tiene una función para traducir mensajes al instante/iStock

 

¿Cómo se activa y en qué plataformas estará disponible?

Para usar la traducción dentro de WhatsApp, basta con pulsar un mensaje en otro idioma y seleccionar la opción Traducir. El sistema convierte el texto en el idioma que tú hayas configurado previamente. 

En dispositivos Android, hay una opción extra: activar la traducción automática para que todos los mensajes entrantes en un chat específico se traduzcan sin intervención manual. 

La función está siendo habilitada gradualmente para Android e iOS. En Android arrancará con soporte para seis idiomas (inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe). En iPhone, el lanzamiento inicial cubrirá más de 19 idiomas, con posibilidad de expansión futura. 

La función está siendo habilitada gradualmente para iPhone y Android/Pixabay

 

¿Esta traducción respeta la privacidad de tus chats?

Sí. WhatsApp aclaró que las traducciones se procesan localmente en el dispositivo, lo que significa que el contenido no es enviado a servidores de la empresa. De ese modo, la app mantiene el cifrado de extremo a extremo sin comprometer tus mensajes. 

WhatsApp aseguró que esta función mantiene la privacidad de los chats/Pixabay

 

¿Qué ventajas trae esta función?

  • No tendrás que salir del chat para copiar y pegar en aplicaciones externas.

  • Es útil en grupos internacionales donde se envían mensajes en distintos idiomas.

  • Más fluidez al conversar con amigos, colegas o familiares.

Ya no tendrás que salir del chat para copiar y pegar en aplicaciones externas/Pixabay

 

