Rector de la UNAM anuncia refuerzo de seguridad en CCH y facultades

Leonardo Lomelí advierte que no dejarán solos a los estudiantes ante discursos de odio y violencia

Los alumnos exigen mayor seguridad para ellos ante los últimos hechos de violencia.
Jorge Reyes Padrón
27 de Septiembre de 2025

Después del horror en el CCH Sur, donde un joven fue asesinado con una guadaña por un compañero dentro de las instalaciones, la UNAM ya prepara medidas urgentes. El rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró el pasado viernes que se redoblarán los esfuerzos para proteger al alumnado, tanto física como psicológicamente.

La universidad redoblará sus esfuerzos no solo para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de estudio y de sus estudiantes, sino también para encontrar salidas y la forma de atender sus necesidades y evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo”, expresó desde la Cámara de Diputados, durante la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario.

La UNAM busca terminar con los casos de violencia como los del CCH Sur / Redes Sociales
El caso Lex Ashton y los riesgos en redes

Lomelí recordó el caso de Lex Ashton, de 19 años, señalado en redes sociales por presuntos vínculos con comunidades “incel” y otros grupos que promueven discursos de odio. Fue él quien, el lunes 24 de septiembre, atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, en un estacionamiento del CCH Sur, provocándole la muerte.

El presunto agresor intentó suicidarse lanzándose de un edificio. Sobrevivió, pero permanece hospitalizado y bajo custodia de la SSC. La Fiscalía capitalina ya investiga el caso como homicidio calificado y lesiones dolosas.

La comunidad estudiantil está temerosa de más violencia / Redes Sociales
Refuerzo a la salud mental y atención a jóvenes

El rector subrayó que las universidades deben ofrecer alternativas a los jóvenes para no caer en discursos de odio que se viralizan en redes sociales, y pidió reforzar los programas de salud mental en el sentido más amplio.

En la UNAM, más de 372,000 estudiantes integran una comunidad talentosa que se forma no solo en las aulas, sino también en las acciones cotidianas de ciudadanía y en el entramado colectivo que, día con día, contribuyen a tejer”, expresó Lomelí.

Las mesas de acción ya están en práctica para proteger a los alumnos / Redes Sociales
También recordó que la juventud ha sido pilar en momentos clave de la historia del país, como el movimiento estudiantil de 1968. Ahora, dijo, es momento de protegerla del aislamiento, la frustración y los entornos que promueven violencia.

Una mesa de diálogo ya está en marcha con estudiantes y padres de familia para evaluar nuevas medidas de seguridad en planteles y facultades. “No se puede permitir otro caso como el de Jesús”, aseguraron voces dentro de la comunidad universitaria.

