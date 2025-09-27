Google cumple 27 años y revive su primer logo: la falla que lo cambió todo

Este 27 de septiembre de 2025, Google celebró sus 27 años de existencia y lo hizo a lo grande —pero con nostalgia— al recuperar su logotipo original en un Doodle que nos hizo viajar directo a 1998.

Ese año, un motor de búsqueda creado en un garaje por dos estudiantes universitarios cambió para siempre el mundo… y todo comenzó con una errata.

“Gracias por seguir buscando con nosotros”, fue el mensaje que el gigante tecnológico compartió con los usuarios al mostrar su primer logo. Pero más allá del diseño retro, lo que volvió a poner los reflectores en la historia de Google fue el curioso origen de su nombre.

Google celebra cada año con una imagen distinta / Especial

De BackRub a Google: el nombre que nació por accidente

Originalmente, Larry Page y Sergey Brin habían bautizado su proyecto como “BackRub”, pero necesitaban un nombre más potente que reflejara su ambición de indexar miles de millones de páginas. Fue entonces cuando consideraron usar el término matemático “googol” (el número 10 elevado a la 100). Sin embargo, el estudiante Sean Anderson cometió un pequeño error de dedo al buscar el dominio web y escribió “google.com”. A Larry le encantó. Lo registraron de inmediato. Y el resto… es historia.

Para este 2025, la página buscadora decidió revivir su primer logo / Especial

¿Por qué el 27 de septiembre y no el 4?

Aunque Google fue incorporado oficialmente como empresa el 4 de septiembre de 1998, desde hace varios años celebra su cumpleaños el 27 de septiembre. ¿La razón? Ese día alcanzaron un récord interno de páginas web indexadas, un hito que, según ellos, marcó el verdadero inicio de su impacto global.

De buscador a titán de la tecnología

Hoy Google es mucho más que un motor de búsqueda: es un emporio tecnológico con presencia en áreas como publicidad digital, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, smartphones Pixel y el omnipresente sistema operativo Android. Todo esto con una historia que arrancó en un modesto garaje de Menlo Park y que, gracias a un error humano, adoptó un nombre que hoy es verbo: “googlear”.

Además del homenaje visual, la empresa celebró con descuentos en sus productos Pixel y un guiño a su pasado. Porque si algo ha demostrado Google en estos 27 años es que hasta los errores pueden convertirse en aciertos cuando hay visión (y un buen dominio web).

El nombre de la compañía surgió por un error ortográfico / Especial