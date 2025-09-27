Sheinbaum le cierra la puerta a Salinas Pliego: “Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito”

La presidenta responde con firmeza a la propuesta del empresario de negociar su deuda

El magnate había pedido un encuentro “abierto, serio y transparente”.
El magnate había pedido un encuentro “abierto, serio y transparente”. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
27 de Septiembre de 2025

Claudia Sheinbaum no piensa ceder. La presidenta de México rechazó públicamente la propuesta de Ricardo Salinas Pliego de establecer una mesa de diálogo para resolver los adeudos fiscales que enfrenta su grupo empresarial con el SAT. El magnate había pedido un encuentro “abierto, serio y transparente”, pero la mandataria fue contundente.

Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, es un asunto de ley. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso particular, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague”, expresó Sheinbaum durante su conferencia mañanera del viernes.

La mandataria aseguró que no se trata de una persecución política, sino de un proceso legal en curso. Actualmente, hay nueve casos fiscales relacionados con el consorcio de Salinas Pliego que suman un adeudo total de 48 mil 382 millones de pesos, y que están por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claudia Sheinbaum afirma que no hay negociación con Salinas Pliego / Redes Sociales
Claudia Sheinbaum afirma que no hay negociación con Salinas Pliego / Redes Sociales

“Impuestos no pagados por un grupo empresarial”

Durante la misma conferencia, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, presentó una exposición detallada del caso. Afirmó que el adeudo se concentra en cuatro empresas del grupo Salinas y responde a un “patrón” de uso indebido de pérdidas fiscales para evitar el pago de impuestos.

Traemos ya nueve temas de créditos que están muy pronto, muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles. Y justamente están concentrados en cuatro de estas empresas, de muchas que conforman este gran consorcio (...) 17 años sin pagar impuestos desde 2008”, expuso.

Galeano explicó que se trata de un abuso de la figura de consolidación fiscal, la cual fue eliminada en 2014 por generar desigualdades entre grandes empresas y PYMES. “Estos nueve casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal; per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella”, señaló.

El empresario quería una mesa de diálogo para renegociar su deuda con el SAT / Redes Sociales
El empresario quería una mesa de diálogo para renegociar su deuda con el SAT / Redes Sociales

Litigios agresivos y presiones

Además del uso indebido del esquema de consolidación, las autoridades también señalaron que Grupo Salinas ha tenido una actitud “muy agresiva” en sus litigios. A pesar de ello, tanto la presidencia como el SAT insisten en que no hay trato preferencial ni persecución, sino una exigencia clara: pagar lo que se debe.

Los casos están en su etapa final y podrían marcar un precedente importante en la relación entre grandes corporativos y el fisco mexicano.

La Presidenta dice que el dueño de TV Azteca tiene que pagar por lo que debe / Redes Sociales
La Presidenta dice que el dueño de TV Azteca tiene que pagar por lo que debe / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

La interrupción fue causada por una falla en líneas de alta tensión.

Contra | 27/09/2025

Apagón en el sureste: CFE reestablece la luz a 2 millones de usuarios
En redes sociales hemos visto muchos casos donde no hay un respeto al oficial.

Contra | 27/09/2025

¿Insultaste a un policía en CDMX? Podrías recibir esta multa
La Coordinación Nacional Antisecuestro fue quien detuvo a Angélica.

Contra | 27/09/2025

Angie Miller, novia de B-King, no está desaparecida sino detenida por el asesinato de los colombianos
Te recomendamos
Angie Miller queda libre tras declarar en caso del asesinato de B-King y DJ Regio Clown
Claudia Sheinbaum
Finanzas

LO ÚLTIMO

 