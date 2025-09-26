Angie Miller, novia de B-King, no está desaparecida sino detenida por el asesinato de los colombianos

Angélica Yetsei Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) como parte de la investigación por el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados en Cocotitlán, Estado de México.

La detención ocurrió el 23 de septiembre, y según el Registro Nacional de Detenciones, permanece bajo custodia del Ministerio Público en Tlalnepantla, Estado de México. La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX había emitido previamente una ficha donde se reportaba su desaparición en la colonia Santa Cruz Atoyac, sin embargo, fue ubicada en Valle de los Pinos, también en Tlalnepantla.

Miller fue citada para declarar como testigo, pero los hechos la colocan ahora como una posible implicada en el caso que ya escaló a nivel de seguridad nacional entre los gobiernos de México y Colombia.

Angie y B-King se dejaban ver muy juntitos en redes sociales / IG: @soyangiemilleroficial_

¿Era Angie Miller novia de B-King?

Aunque en redes sociales circularon versiones que apuntaban a una relación sentimental entre Angie y el cantante, el equipo de B-King desmintió que fueran pareja formal. Señalaron que se conocieron recientemente durante su gira por México y que Miller colaboraba como promotora del tour en la capital.

Sin embargo, hay registros que muestran una relación cercana. En redes sociales, Miller compartió videos junto a B-King donde se les ve abrazados en una cama y besándose. También aparece con él en un clip previo al evento “Sin Censura. Independence Day” celebrado el 12 de septiembre.

El último mensaje que publicó en Instagram fue una despedida para el artista: “Que tu música te traiga con bien”.

Los familiares de Angie la reportaron como desaparecida en días pasados / Especial

El crimen de B-King y Regio Clown

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre tras asistir a un gimnasio en Polanco. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de septiembre, con signos de tortura, atados de pies y manos.

Ambos eran artistas reconocidos en Colombia y su asesinato ha causado indignación internacional. Se sospecha que el crimen estaría vinculado al crimen organizado, por lo que la Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación.

La actriz es investigada como posible responsable de la muerte de los colombianos / IG: @soyangiemilleroficial_

¿Quién es Angie Miller?

Originaria de Venezuela, Angie Miller tiene 29 años y se desempeña como modelo y actriz de contenido para adultos. Acumula más de 134 mil seguidores en Instagram y tiene presencia en plataformas donde difunde su contenido y canales de suscripción.

En sus propias palabras, Miller se describía así en sus plataformas: “No saldré de tus pensamientos ni un solo segundo, te seduciré hasta que tengas el orgasmo más rico que has podido sentir”.

De confirmarse su implicación en el doble homicidio, su caso podría dar un giro radical y convertirse en uno de los más mediáticos del año.