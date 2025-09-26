¿Quieres casa a bajo costo? Se abre apoyo de vivienda CONAVI 2025: requisitos, fechas y módulos

Si estás buscando una vivienda digna y a bajo costo, esta es tu oportunidad: la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) abrió una nueva etapa del programa Vivienda para el Bienestar 2025, que va del 25 de septiembre al 2 de octubre en varios estados del país.
El registro forma parte de la segunda etapa del programa, luego de que concluyera el proceso de ingreso para personas preseleccionadas. Ahora es el turno de nuevos aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso para solicitar una casa o departamento accesible, priorizando a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y habitantes de zonas vulnerables.
¿Dónde hacer el registro?
Para incorporarte a la segunda etapa del programa debes acudir de forma presencial a alguno de los 52 módulos de registro ubicados en estos estados: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
Puedes ubicar tu módulo más cercano en este enlace oficial: 👉 https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/
"Sin embargo, no te confíes ya que todos los módulos cuentan con distintas fechas de atención, por lo que primero debes de verificar qué días será el registro en la sede más cercana a tu domicilio".
Requisitos para acceder al programa
Estos son los puntos clave que debes cumplir si deseas hacer tu registro y obtener apoyo para una vivienda digna:
Tener 18 años o más.
Ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos.
No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni otro instituto de vivienda.
No haber recibido apoyos previos por parte de la CONAVI.
No contar con vivienda propia.
Quienes cumplan con los requisitos y se inscriban, serán evaluados por personal de CONAVI, quienes realizarán visitas domiciliarias para verificar la información. Después se darán a conocer los resultados con los nombres de quienes recibirán su casa o departamento a precio accesible.