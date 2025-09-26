¿Quieres casa a bajo costo? Se abre apoyo de vivienda CONAVI 2025: requisitos, fechas y módulos

El programa Vivienda para el Bienestar 2025I lanza nuevo registro

Se estará priorizando a mujeres jefas de familia, adultos mayores y población vulnerable
Se estará priorizando a mujeres jefas de familia, adultos mayores y población vulnerable. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
26 de Septiembre de 2025

Si estás buscando una vivienda digna y a bajo costo, esta es tu oportunidad: la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) abrió una nueva etapa del programa Vivienda para el Bienestar 2025, que va del 25 de septiembre al 2 de octubre en varios estados del país.

El registro forma parte de la segunda etapa del programa, luego de que concluyera el proceso de ingreso para personas preseleccionadas. Ahora es el turno de nuevos aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso para solicitar una casa o departamento accesible, priorizando a mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y habitantes de zonas vulnerables.

Desde el 25 de septiembre empezó la nueva etapa para la vivienda / Especial
Desde el 25 de septiembre empezó la nueva etapa para la vivienda / Especial

¿Dónde hacer el registro?

Para incorporarte a la segunda etapa del programa debes acudir de forma presencial a alguno de los 52 módulos de registro ubicados en estos estados: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Puedes ubicar tu módulo más cercano en este enlace oficial: 👉 https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/

"Sin embargo, no te confíes ya que todos los módulos cuentan con distintas fechas de atención, por lo que primero debes de verificar qué días será el registro en la sede más cercana a tu domicilio".

Consulta los módulos oficiales para solicitar tu vivienda / Especial
Consulta los módulos oficiales para solicitar tu vivienda / Especial

Requisitos para acceder al programa

Estos son los puntos clave que debes cumplir si deseas hacer tu registro y obtener apoyo para una vivienda digna:

  1. Tener 18 años o más.

  2. Ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos.

  3. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni otro instituto de vivienda.

  4. No haber recibido apoyos previos por parte de la CONAVI.

  5. No contar con vivienda propia.

Quienes cumplan con los requisitos y se inscriban, serán evaluados por personal de CONAVI, quienes realizarán visitas domiciliarias para verificar la información. Después se darán a conocer los resultados con los nombres de quienes recibirán su casa o departamento a precio accesible.

En la mayoría de los estados te podrás inscribir / Redes Sociales
En la mayoría de los estados te podrás inscribir / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

Las calles de CDMX volverán a llenarse de pasos, pancartas y gritos de justicia.

Contra | 26/09/2025

Megamarcha por Ayotzinapa 2025: horario, ruta y exigencias a 11 años de la desaparición
El dueño de TV Azteca quiere una mesa de diálogo para evitar más confrontaciones.

Contra | 26/09/2025

Salinas Pliego pide ‘tregua’ con Sheinbaum para negociar sus impuestos
Las detenciones quedaron grabadas por los estudiantes del plantel.

Contra | 26/09/2025

VIDEO: Hay tres detenidos en la FES Acatlán por protagonizar pelea
Te recomendamos
Así es el tequila de Karol G: ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?
Trámites

LO ÚLTIMO

 