VIDEO: Hay tres detenidos en la FES Acatlán por protagonizar pelea

Lo que parecía una tarde normal en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán se convirtió en caos el pasado jueves. Tres hombres, todos ex alumnos de la UNAM, fueron detenidos tras protagonizar una riña al interior del plantel. Uno de ellos portaba un bóxer metálico, y los tres llevaban consigo bolsas con hierba verde, al parecer marihuana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos fueron identificados como Antonio “N”, Diego “N”, ambos de 27 años, y José Guillermo “N”, de 33. Los tres fueron trasladados de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público en Naucalpan, donde ya se abrió una carpeta de investigación por lesiones y delitos contra la salud.

Las personas detenidas eran exalumnos de la UNAM / Redes Sociales

Trifulca con protocolo activado

De acuerdo con un comunicado oficial de la FES Acatlán, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, dentro del edificio A1. Ahí, los involucrados pasaron de los insultos verbales a los golpes. En redes sociales circularon videos donde se observa a las autoridades académicas conduciendo a los tres sujetos hacia el estacionamiento del plantel, para ser entregados a la policía.

La Facultad activó de inmediato el protocolo de seguridad. “A las 15:30 horas, tres personas participaron en una trifulca al interior de la entidad, de manera inmediata se aplicó el protocolo correspondiente. Los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades”, detalló la institución.

Los detenidos fueron entregados a la policía y siguen bajo investigación / Redes Sociales

En el lugar se detectó que uno de ellos llevaba un bóxer metálico, y al revisar sus pertenencias se hallaron bolsas con presunta marihuana. Sin embargo, la FES desmintió que alguno de los sujetos presentara heridas, pese a que en redes sociales se habló de manchas de sangre en la ropa de uno de ellos.

Fiscalía toma control del caso

Los tres sujetos siguen detenidos en la Fiscalía de Naucalpan, donde también ya se presentó la representación legal de la FES Acatlán. Mientras tanto, la institución académica pidió evitar especulaciones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

De las palabras pasaron a los golpes, pero sin que nadie saliera herido de gravedad / Redes Sociales

“Solicitamos atentamente evitar la difusión de especulaciones y mantenerse informados por los canales institucionales. Agradecemos al personal de Vigilancia por su pronta reacción”, finalizó el comunicado.