CFE: Cómo ahorrar luz desconectando estos aparatos por la noche

La CFE recomienda desconectar ciertos electrodomésticos durante la noche para evitar el consumo de energía

Desenchufa tus electrodomésticos por la noche y reduce tu consumo de luz según la CFE | iStock
Laura Reyes Medrano
25 de Septiembre de 2025

¿Sabías que muchos de tus aparatos eléctricos siguen consumiendo energía aunque estén apagados? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alerta sobre la “energía fantasma”, que se genera cuando dispositivos como televisores, cargadores o computadoras permanecen conectados por la noche. Desenchufarlos no solo ayuda a reducir tu factura de luz, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente.

Desconectar aparatos por la noche puede ayudarte a ahorrar/iStock
¿Qué aparatos debes desconectar por la noche?

La CFE destaca que varios dispositivos continúan consumiendo electricidad incluso cuando están apagados, debido a su modo de espera. Entre los principales "ladrones de energía" se encuentran:

  • Televisores: Aunque estén apagados, pueden consumir hasta 8.76 kWh por hora si permanecen conectados.

  • Consolas de videojuegos: Mantenerlas enchufadas puede generar un consumo pasivo considerable.

  • Equipos de sonido y computadoras: Estos dispositivos también contribuyen al consumo fantasma.

  • Cargadores de dispositivos: Aunque no estén cargando, siguen consumiendo electricidad.

  • Impresoras, microondas, ventiladores, calefactores, cafeteras, lavadoras y secadoras: Todos estos aparatos deben ser desconectados para evitar gastos innecesarios.

Microondas, calefactores y cafeteras también consumen electricidad si permanecen conectados/iStock
¿Por qué es importante desconectar estos aparatos?

Según la Agencia Internacional de Energía, los dispositivos en modo de espera pueden consumir en promedio 1.6 kWh por hogar cada día. Este consumo pasivo se refleja directamente en tu recibo de luz, aumentando innecesariamente tus gastos.

Cada pequeño hábito de ahorro energético contribuye a cuidar tu economía y el medio ambiente/Pixabay
Consejos para un ahorro efectivo

  • Desconecta antes de dormir: Hazlo una rutina nocturna para evitar olvidos.

  • Utiliza regletas con interruptor: Facilitan la desconexión de múltiples dispositivos a la vez.

  • Revisa tus electrodomésticos: Asegúrate de que estén apagados completamente y no en modo stand-by.

El modo stand-by continúa gastando electricidad/iStock
Beneficios adicionales

Además de reducir tu factura de luz, desconectar estos aparatos contribuye a:

  • Disminuir la demanda energética: Al reducir el consumo, ayudas a aliviar la presión sobre la red eléctrica.

  • Conservar el medio ambiente: Menos consumo de energía significa menos emisiones de gases contaminantes.

