CDMX estrena primera tortillería comunitaria de maíz nativo: esto costará el kilo

La Ciudad de México abrió su primera tortillería comunitaria con maíz criollo de productores locales

La primera tortillería comunitaria de maíz nativo en CDMX ya abrió sus puertas | Gobierno de la Ciudad de México
Laura Reyes Medrano
25 de Septiembre de 2025

La tortilla, base de la alimentación mexicana, da un paso importante en la capital: ya está en marcha la primera tortillería comunitaria de maíz nativo en CDMX, ubicada en Iztapalapa. Este espacio busca acercar a las familias tortillas elaboradas con maíces criollos, libres de transgénicos y cultivados por productores locales.

El proyecto fue impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y productores rurales, con el fin de promover la soberanía alimentaria y garantizar un precio justo tanto para agricultores como para consumidores.

 

El proyecto busca ofrecer tortillas saludables y apoyar a productores locales de maíz criollo/Gobierno de la Ciudad de México
¿Cuánto costará el kilo de tortilla en esta tortillería comunitaria?

Una de las grandes preguntas es el precio. Mientras en muchas colonias de la capital el kilo de tortilla ya supera los 28 o hasta 30 pesos, en esta nueva tortillería se fijó en 22 pesos por kilo.

El objetivo no es competir de forma desleal con tortillerías tradicionales, sino ofrecer una opción saludable y accesible, que además apoye directamente a campesinos que preservan las semillas nativas.

El kilo de tortilla en esta tortillería se ofrece a 22 pesos, por debajo del promedio de la capital/Gobierno de la Ciudad de México
¿Dónde está ubicada la nueva tortillería comunitaria?

La tortillería se encuentra en la Utopía Libertad, en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en Río Nilo y Av. Reforma, Col. Lomas de San Lorenzo, C.P. 09780. Este espacio forma parte de la estrategia del gobierno capitalino para impulsar el consumo y la producción de maíz criollo cultivado en la zona rural de la ciudad.

El maíz nativo no solo representa tradición y sabor: es parte de la identidad cultural mexicana. A diferencia de los híbridos o transgénicos, conserva su diversidad genética, fortalece la milpa y protege prácticas agrícolas ancestrales.

Además, al comprar tortillas hechas con este maíz se apoya a comunidades rurales que mantienen viva la agricultura sustentable.

La inauguración de esta tortillería comunitaria es apenas el inicio. Autoridades capitalinas adelantaron que la idea es replicar el modelo en otras alcaldías, fortaleciendo cadenas cortas de producción y reduciendo la dependencia de harinas industriales.

La capital mexicana estrena su primera tortillería comunitaria de maíz nativo/Gobierno de la Ciudad de México
Con la primera tortillería comunitaria de maíz nativo, CDMX da un paso importante hacia una alimentación más consciente y sostenible. La combinación de precio accesible, sabor tradicional y apoyo a agricultores locales promete transformar la forma en que los capitalinos consumen este alimento esencial.

Consumir maíz nativo ayuda a preservar la diversidad genética y las prácticas agrícolas tradicionales/Gobierno de la Ciudad de México
