¿Qué es el falso repartidor? La estrategia de robo que preocupa en CDMX

La Ciudad de México enfrenta una modalidad creciente de robo a casa habitación conocida como “falso repartidor”, mediante la cual delincuentes se hacen pasar por trabajadores de plataformas de entrega para ingresar a casas vacías y sustraer objetos de valor.

Los delincuente simulan ser repartidores/iStock

¿Cómo opera esta modalidad de robo?

El modus operandi consiste en lo siguiente:

Los delincuentes llegan en motocicleta o bicicleta, vistiendo uniformes o mochilas que simulan pertenecer a servicios de reparto.

Tocan el timbre o esperan frente al domicilio fingiendo una entrega. Si detectan que la casa está sola o sin vigilancia, forzan la puerta y entran a sustraer efectivo y objetos de valor.

Huyen rápido antes de que los residentes o vecinos respondan.

Además, algunas personas simulan entregar un paquete inexistente para hacer que alguien abra la puerta y caer en el engaño.

Los delincuentes llegan en motocicleta o bicicleta/iStock

Entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta que se han detenido 187 personas relacionadas con este tipo de robos a través de denuncias ciudadanas.

Este dato revela que la colaboración entre autoridades y ciudadanos ha permitido frenar parte de esta ola delictiva, pero también refleja que el problema sigue vigente y requiere atención.

El “falso repartidor” aprovecha domicilios vacíos para cometer robos/iStock

¿Cómo prevenir el robo del “falso repartidor”?

Algunas recomendaciones compartidas por las autoridades para proteger tu hogar:

No abras la puerta si no esperas ninguna entrega.

Si un repartidor aparece sin que tú lo hayas solicitado, pide detalles de la orden (número de pedido, nombre del cliente).

Verifica la identidad del repartidor usando mirillas, cámaras de vigilancia o comunicación con la plataforma de entrega.

Mostrar presencia dentro del domicilio —prender luces, moverte, hablar— desalienta al delincuente.

Refuerza puertas y ventanas si te ausentas por tiempo prolongado.

Mantén comunicación con vecinos de confianza para reportar actividad sospechosa.

En caso de duda, contacta al 911 o usa la app Mi Policía.

La SSC también advierte que los verdaderos repartidores pueden ser víctimas de suplantación, por lo que deben seguir los protocolos de identificación de sus plataforma

La Secretaría de Seguridad capitalina exhorta a la población a estar alerta y tomar precauciones/SSC