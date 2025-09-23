Filtran chat que revela reunión de cantantes colombianos con "comandante" para “hacer negocios”

El caso de los cantantes colombianos B King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Herrera), primero reportados como desaparecidos en la Ciudad de México y luego encontrados muertos en el Estado de México, sigue dando de qué hablar. Ahora, han sido filtradas conversaciones de WhatsApp en las que uno de ellos menciona una reunión con un “Comandante”, la cual aparentemente estaría relacionada con su fatídico final.

Fue el pasado 16 de septiembre cuando el cantante B King y el DJ Regio Clown fueron reportados como desaparecidos, luego de haber ofrecido presentaciones en la CDMX con motivo de las fiestas patrias.

El Dj Clown Regio compartió con su pareja que iría a una reunión antes de desaparecer/IG: @regioclownn

De acuerdo con diversos reportes, la última vez que se les vio fue en un gimnasio de la zona de Polanco, desde donde posteriormente habrían tomado un taxi por aplicación con dirección al Estado de México.

“No confío en nadie”: mensajes previos a la desaparición

Esa versión coincide con recientes conversaciones de WhatsApp publicadas por el reportero de nota roja Carlos Jiménez, en las que se lee que Regio Clown avisa a su pareja sobre una reunión con varias personas, entre ellas un hombre llamado Mariano y otro identificado como el ‘Comandante’, conocido por un amigo en común llamado Sergio.

La pareja del DJ le pide que le mande su ubicación para estar al pendiente, a lo que él responde con frases que ahora parecen premonitorias: “Me cuidaré mucho” y “No confío en nadie”.

Estas son las conversaciones que tuvo el Dj con su pareja/X: @c4jimenez

La conversación continúa con otra frase llamativa: “Pero hay que hacer negocios”, sin que se aclare a qué tipo de negocios se refería. Más adelante, el DJ le comparte a su pareja el contacto de ‘Mariano Escolta’, presunto colaborador del ‘Comandante’.

“Sólo lugares públicos, amor”: el último mensaje

Finalmente, Regio Clown menciona que asistiría a una comida con ellos en un restaurante. Su pareja le insiste que evite casas y prefiera lugares públicos, a lo que él responde:

“Sólo lugares públicos, amor, obvio”.

Después de esa reunión no se volvió a saber nada de ellos, motivo por el cual se emitieron fichas de búsqueda en la Ciudad de México.

Narcomensaje y cuerpos encontrados en Edomex

Fue este lunes 22 de septiembre cuando se confirmó que los cuerpos sin vida de ambos artistas habían sido encontrados desde el 17 de septiembre sobre la carretera México-Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Después de ir al gym, los colombianos fueron al Edomex, en donde les quitaron la vida/X: @c4jimenez

Si bien la investigación sigue abierta, ha trascendido que los cuerpos estaban desmembrados, dentro de un costal y con un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana, cártel considerado por el Gobierno de Estados Unidos como grupo terrorista. En dicho mensaje, se les acusaba de “chapulines” y “vendedores”.