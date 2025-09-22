Encuentran muertos a cantantes colombianos reportados como desaparecidos en CDMX

Los cantantes colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, mejor conocidos en el mundo artístico como B-King y Regio Clown, fueron encontrados muertos, luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Ambos artistas fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre/X

Cuerpos hallados con narcomensaje

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, los cuerpos sin vida de los artistas fueron localizados en el Estado de México. Incluso trasciende que estaban desmembrados y, junto a ellos, se encontró un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana, uno de los cárteles más peligrosos de México.

La última vez que se les vio fue el 16 de septiembre, tras acudir a un gimnasio en la zona de Polanco, en la CDMX. A raíz de esto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para su localización.

El periodista Carlos Jiménez confirmó la noticia/X

El presidente de Colombia pidió apoyo a Sheinbaum

Durante la tarde del domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de encontrar a los artistas con vida.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro.

Apenas el pasado 14 de septiembre se presentaron un un antro de CDMX/X

Fueron asesinados en CDMX y abandonados en Edomex

El periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, informó que, según las primeras investigaciones de la Fiscalía, los artistas colombianos fueron asesinados en la Ciudad de México y posteriormente sus cuerpos fueron abandonados en el Estado de México. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.